В Казани открылся фестиваль мордовской культуры «Там, на реке Рав»

Фото: © «Татар-информ» ​

В Казани проходит Республиканский фестиваль мордовской культуры «Там, на реке Рав». Мероприятие началось в концертном зале Дома дружбы народов Татарстана. Фестиваль объединил детей, молодежь и взрослых, представив традиции, песни и мастерство мордовского народа.

В программе – мастер-классы по традиционному костюму мордвы-эрзи и мордвы-мокши Татарстана, декоративно-прикладное искусство, календарно-обрядовый цикл, а также финал фестиваля-конкурса мордовской песни с участием самодеятельных коллективов и профессиональных ансамблей. Специальными гостями стали Артем Мамаев и Карина Сергеева из Республики Мордовия.

Депутат Госсовета РТ VII созыва, председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов передал приветствие от заместителя Председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова и поздравил участников с праздником музыки и традиций.

Фото: © «Татар-информ»

«Дорогие друзья, я хотел бы передать вам пламенные слова приветствия от заместителя Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, председателя Комиссии по сохранению и развитию татарского языка и языков населения, проживающего в Республике Татарстан, Ахметова Маратгодовича. От всей души поздравляю вас с этим праздником музыки и традиций. Вы вкладываете душу в сохранение и развитие мордовской культуры, языка, песен, танцев и обрядов. Ваше творчество – это живая нить, соединяющая поколения. Желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых ярких номеров, благодарных зрителей. С праздником вас», – сказал он.

Руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета РТ VII созыва Ренат Валиуллин отметил, что фестиваль уже стал визитной карточкой мордовского народа. По его словам, название «Рав» в мордовском языке означает Волгу: «На русском языке Волга – это большая вода, на татарском – Идель».

«Вы знаете, это какая мощь и какая символика, что наша сила, как Волга, как Рав, как Идель, нас всех объединяет, наше единство. Наша сила в том, что мы можем слышать друг друга. Наша сила в том, что мы можем дружить друг с другом, несмотря на свою национальность, несмотря на свою религию и несмотря на то, где мы живем», – подчеркнул он.

Видео: © «Татар-информ»

Валиуллин также отметил тесные связи с Мордовией и поблагодарил соседей за участие в праздниках. Он напомнил о проекте традиционного костюма народов Поволжья, автором которого является Елена Гущина, и о том, что выставка была представлена в Государственной Думе и Совете Федерации. Сенаторы из других регионов, по его словам, благодарили Татарстан за умение ценить каждый язык и каждую культуру.