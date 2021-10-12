В Казани открылся еще один пункт приема вещей для нуждающихся

В казанском молле, расположенном по адресу: проспект Ямашева, 46/33, появился новый пункт сбора вещей для нуждающихся. Об этом сообщается на официальном сайте благотворительного фонда «День добрых дел».

Все сданные предметы жителями города вещи направят на склад «Хорошие руки», где распределят среди малоимущих. Каазнцы могут принести одежду, а также обувь для детей и взрослых, мебель, книги, исправную бытовую технику, кухонную утварь, детский инвентарь, приспособления для граждан с ОВЗ (электронные трости, бытовые подъемные устройства и прочее), моющие средства, продукты длительного хранения и другие предметы. Вещи должны быть чистыми, в рабочем состоянии, без дефектов, мешающих эксплуатации, цвет, размер и фасон не важны.

Кстати, постоянные пункты приема вещей работают по адресам: ул. Восстания, 59 и ул. Калинина, 3.

Напомним, с 11 октября вход в торговые центры возможен только при предъявлении действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавируса или перенесенное в течение последнего полугодия заболевание.