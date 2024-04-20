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Новости Татарстана и Казани
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В Казани открылся девятый пункт выдачи бесплатного горячего питания
Рядом с мечетью «Рамазан», на ул.Окольной в Казани, начал работу пункт выдачи бесплатного горячего питания. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Пункт обеспечивает питанием бездомных и малоимущих, исключением являются лица в состоянии алкогольного опьянения.
Объект работает в будние дни и субботу с 11.00 до 13.00.
Пункт раздачи создан по проекту «Приют человека». Теперь в городе работают девять таких объектов. Ежедневно в них доставляется порядка 300 порций горячего питания из казанских кафе. За сутки нуждающиеся получают порядка 2 тысяч порций еды.
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