В Казани открылся детский сад «Листочки» на 140 мест

В Казани сегодня открылся новый детский сад №11 «Листочки» («Яфраклар»), который сможет принять 140 детей. Дошкольное учреждение построено в жилом комплексе Green на улице Архитектора Гайнутдинова, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В этом детском саду есть все условия, чтобы дети росли, развивали свои таланты, были здоровыми и счастливыми. Детский сад имеет все необходимое техническое обеспечение. Это тот стандарт, который сегодня признан», — сказал на открытии учреждения мэр Казани Ильсур Метшин.

Двухэтажное здание детского сада имеет площадь более 2,4 тыс. кв. метров. Здесь организуют пять общеразвивающих групп и одну логопедическую.

Основной концепцией дошкольного учреждения стало воспитание детей через их приобщение к семейным ценностям и традициям. В частности, планируется знакомить дошкольников с биографиями выдающихся исторических личностей и героев современности, чья жизнь может послужить примером для подражания. Кроме того, запланировано знакомство детей с русской и татарской культурой.

Новый детский сад построен в микрорайоне, в который входят жилые комплексы Green, «Лето» и «Светлая долина». В «Светлой долине» уже работает одна школа и три детских сада. Подобран земельный участок для школы на 1,5 тыс. учащихся. Также строится физкультурно-оздоровительный комплекс.