В Казани открылся 50-й юбилейный форум «Молодой специалист – строитель будущего»

В Казани в рамках Строительной недели БРИКС стартовал 50-й юбилейный форум «Молодой специалист – строитель будущего». В мероприятии принимают участие студенты, школьники, преподаватели и представители ведущих строительных компаний.

Приветствие Президента России Владимира Путина участникам зачитал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«За годы своего проведения форум объединил порядка 50 тыс. участников: школьников, студентов, молодых специалистов, преподавателей, наставников, представителей ведущих предприятий и экспертных организаций. Он стал востребованной площадкой для серьезного, обстоятельного диалога, обмена знаниями и опытом выбора профессионального пути», – говорится в обращении главы государства.

Путин подчеркнул, что от мастерства строителей зависит развитие городов и качество жизни людей, а форум помогает молодым людям найти наставников и работодателей.

Рустам Минниханов в своем выступлении напомнил, что Татарстан – один из лидеров в стране по объемам строительных работ.

«По прошлому году мы занимали вторую позицию. Начиная с 2021 года у нас ежегодно вводится свыше 3 млн квадратных метров жилья», – сказал Раис РТ. Он также отметил, что в республике реализуются 50 программ на 78,5 млрд рублей, благодаря которым построено и отремонтировано 3,4 тыс. объектов.