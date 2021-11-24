В Казани открылось бронирование дат для регистрации брака в 2022 году

В Казани открылось бронирование дат регистрации брака в 2022 году. Желающие могут подать заявление в любой отдел ЗАГС независимо от прописки, сообщает управление ЗАГС столицы РТ.

В управлении напомнили, что для бронирования также доступны красивые даты — 02.02.2022, 22.02.2022, 08.08.2022 и 22.08.2022. До подачи заявления казанцам стоит определиться, в каком формате будет проходить церемония: торжественном либо неторжественном.

Подать заявление можно по следующим адресам: улица Меридианная, дом 4, улица Бондаренко, дом 34, улица Болотникова, дом 35, а также улица Рихарда Зорге, дом 89.