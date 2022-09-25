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Ру Тат
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Экология
25 сентября 2022  19:00

В Казани открылось более 20 пунктов приема бумаги и коробок в рамках экоакции #БумБатл

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Жители Казани могут сдать коробки из-под посылок и другую бумажную продукцию на переработку по акции #БумБатл. Всероссийское соревнование по сбору макулатуры продлится до 15 ноября, сообщают организаторы.

Контейнеры для сбора вторсырья находятся на проспекте Ямашева, ул. Восстания, Чуйкова, Чистопольской, на проспекте Победы (ТЦ «МЕГА»), ул. Даурской и в других организациях-партнерах. Кроме того, до 1 ноября горожане смогут сдать на переработку картонные коробки из-под посылок. Они принимаются в отделениях почты на ул. Академика Сахарова, Фатыха Амирхана и Юлиуса Фучика.

Акция проводится АНО «Национальные приоритеты» при участии Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки России в поддержку национального проекта «Экология». В ней принимают участие школы, детские сады, школы, вузы, колледжи и различные компании. 

Список организаций-участников можно найти на карте на сайте проекта.

#экоакция #экология #сбор макулатуры
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