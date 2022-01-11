В Казани открылись два пункта приема елок

В Казани открылись два пункта приема живых елей Поволжской экологической компании, которые будут работать до 31 января. Об этом сообщили в Поволжской экологической компании.

Елки и ели можно сдать в контейнеры по адресу: ул.А.Кутуя, 160 (возле офиса Поволжской экологической компании) и Проспект Победы,141 (на территории зимнего бульвара ТЦ «Мега»). Елки нужно очистить от мишуры и украшений.

Отслужившие символы Нового года отправят на корм козам. Кроме того, елки послужат теплой подстилкой для животных, а также могут быть использованы в качестве топлива.