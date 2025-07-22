В Казани открыли выставку памяти бойцов СВО «Они сражались за Родину»

Фото: Союз общественных деятелей Республики Татарстан

На площадке казанского торгово-развлекательного комплекса «Тандем» состоялось торжественное открытие выставки портретов бойцов, погибших в зоне проведения Специальной военной операции, «Они сражались за Родину». Модератором мероприятия выступил Председатель Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков.

В качестве почетных гостей на церемонии открытия присутствовали автор проекта, капитан запаса ФСБ России, боец ЧВК «Вагнер» Павел Шабрин, руководитель Филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина, Герой России и депутат Госсовета Республики Татарстан Расим Баксиков, Руководитель Исполкома татарстанского республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство», генерал-майор АНБ Вениамин Чубаренко, командир 26-го отряда специального назначения «Барс» Росгвардии, полковник Олег Бородин, а также ветераны боевых действий разных периодов службы.

Почтить память героев прибыли действующие бойцы СВО, находящиеся в отпуске, и ветераны СВО различных подразделений.

Фото: Союз общественных деятелей Республики Татарстан

Мероприятие началось с минуты молчания в память о павших войнах, далее Александр Даренков пригласил присутствующих ознакомиться с выставкой.

«Сегодня мы чтим память настоящих Героев и патриотов нашей Родины! Более 90 портретов бойцов СВО представлены публике. Это мероприятие, безусловно, нужнее не погибшим, а именно живым!» – отметил он.

«Приглашаем всех на выставку, которая продлится до 5 августа здесь, на 3-м этаже комплекса "Тандем", вход свободный. Обязательно приходите с детьми, покажите им Героев современности и расскажите друзьям о выставке», – поделился с журналистом «Татар-информ» Александр Даренков.

Автор проекта Павел Шабрин, в свою очередь, поблагодарил всех, кто причастен к организации данного мероприятия, – команду энтузиастов, художников, волонтеров. Отдельное спасибо озвучили в адрес Исполкома Казани и Правительства Татарстана за содействие в организации выставки.

Завершила торжественное открытие выставки Гузель Удачина, отметив:

«Боец погибает дважды: первый раз на поле боя, второй – когда его забывают. Мы с вами никогда не забудем наших Героев и будем чтить память о них!»