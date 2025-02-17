В Казани открыли выставку детских рисунков, которыми проиллюстрируют книгу Ермогена

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась выставка детских рисунков и поделок из керамики «Сказание и чудеса». Работы станут в дальнейшем иллюстрациями и декором к адаптированному детскому изданию «Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы».

Это произведение написал в XVI веке будущий митрополит Казанский, а затем и патриарх Московский Ермоген: будучи участником событий, он описал явление в 1579 году иконы Казанской Божьей Матери на пепелище одно из казанских дворов, уничтоженных большим пожаром.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Иллюстрации к повести Ермогена рисовали воспитанники воскресной школы Петропавловского собора Казани, ИЗО-студии при храме Александра Невского (на улице Сахарова) и центра досуга для детей и молодых людей с особенностями здоровья «Мечта», а также участники занятий в Ресурсном центре творческого развития детей и подростков самого Музея ИЗО Татарстана.

«На первом этапе мы занимались иллюстрациями. Дети из воскресной школы Петропавловского собора и дети-инвалиды из НКО рисовали с педагогом Маргаритой Кисловой. В выставку вошли рисунки нормотипичных детей в возрасте от 4 до 12 лет и участников с особенностями здоровья в возрасте от 12 и до более чем 25 лет. Среди авторов рисунков люди с аутизмом, ДЦП, ментальными нарушениями, а также нарушениями слуха и зрения», – рассказала «Татар-информу» куратор проекта, сотрудник Музея ИЗО Татарстана Вера Алина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Идею адаптировать старинное произведение в понятное современным детям издание с детскими же иллюстрациями инициаторы проекта переняли у отца Дмитрия Котова из Лобни. Помимо служения в храме, пояснила собеседница, он еще и художник-мозаичист, у которого своя школа мозаики, где он обучает этому мастерству детей непростой судьбы. А потом издает книги, которые иллюстрированы фотографиями мозаик, созданных детьми на занятиях.

В Казани решили объединить в качестве иллюстраций повести Ермогена в детской версии рисунки, керамические изделия, которые дети создали своими руками, а также выполненные ими в технике трафарета изображения старейших храмов города: Благовещенского собора, Гостиннодворской церкви, утраченных церкви Киприана и Иустины и Спасо-Преображенского собора. Архитектурные объекты в бело-синей гамме, словно гжель, дополняют выставку цветных детских рисунков нижним кантом.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В «поясе гжели» организаторы выставки разместили также древнерусские орнаменты и образы казанцев XVI века, для которых события повести Ермогена были описанием их реальности.

Иллюстрациями к книге, конечно, станут не все рисунки выставки – только лучшие. На обложки подарочных экземпляров планируют закрепить керамические детали, вылепленные детскими руками. Книга предположительно будет иметь 160–170 страниц.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Открытие выставки приурочили к 470-летию Казанской епархии и празднику Сретения, который православные отметили 15 февраля. Одним из первых ее гостей стал игумен Свияжского Успенского Богородицкого монастыря Аркадий (Логинов).

Выставка будет работать в течение месяца, посетить ее можно бесплатно.