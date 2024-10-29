В Казани открыли вторую часть Международного лингвистического саммита

В Казани торжественно открыли Международную научную конференцию «Вызовы и тренды современной лингвистики». Встреча филологов и лингвистов проходит на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в рамках V Казанского международного лингвистического саммита.

«Мне, влюбленной в филологию и казанскую лингвистическую школу, всегда приятно быть с вами в этот день, слушать, видеть, наслаждаться, погружаться в то, что, мне кажется, является даром Всевышнего — язык и возможности его использования в речи, литературе, музыке», — заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Приветственная часть конференции началась с обзорного видеоролика, посвященного всем подразделениям 220-летнего университета, а также выступлениями фольклорного вокально-инструментального ансамбля «Бэйрэм» и ансамбля народной песни «Зарница».

Международная научная конференция «Вызовы и тренды современной лингвистики» (Challenges and Trends in World Linguistics) проходит с 29 по 31 октября в смешанном формате (онлайн и офлайн). Работа проходит по 11 направлениям современной лингвистики:

1) компьютерная и корпусная лингвистика,

2) механизмы понимания и сложность текста: междисциплинарный подход,

3) палеорусистика и цифровая гуманитаристика,

4) когнитивная лингвистика,

5) клиническая и нейролингвистика, психолингвистика,

6) традиционная лингвистика и её цифровая трансформация,

7) литература, искусство и язык в мультикультурном мире,

8) русский язык и методика его преподавания,

9) татарский и другие тюркские языки в поликультурном мире,

10) теория и методика обучения иностранным языкам,

11) языковое разнообразие и многоязычие в образовании.

Главным спикером конференции станет доктор биологических и филологических наук, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская.

«Первый день мы решили отдать полностью Татьяне Черниговской, которая выступит с темой „Язык и мозг: XXI век". Проблемы языкознания и развития человеческого мозга — это то, в чем она особенно сильна», — отметил заместитель директора ИФиМК КФУ по научной деятельности Искандер Ярмакеев.

В научной конференции примут участие исследователи из более чем 20 стран СНГ и дальнего зарубежья: от Беларуси и Туркменистана до Австрии, Эквадора и Испании. Всего свыше 700 делегатов.

Среди гостей – генеральные консулы Туркменистана, Казахстана и Ирана в Казани, представители академического сообщества.

В общей сложности за пять лет в лингвистическом саммите приняло участие около 15 тыс. человек.