В Казани открыли волонтерский корпус к 80-летию Победы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском парке Победы состоялось торжественное открытие городского волонтерского корпуса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его состав войдут более 3 тыс. добровольцев, которые будут сопровождать памятные и праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы.

Также стартовала городская акция «Студенческий огонь памяти», направленная в том числе на вовлечение молодежи в патриотическую деятельность. Символический огонь, олицетворяющий память о героях войны, зажгли в Казанском государственном архитектурно-строительном университете и колледже имени Дементьева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На протяжении двух месяцев огонь будет передаваться от одного учебного заведения к другому. Студенты и преподаватели примут участие в памятных мероприятиях, организуют встречи с ветеранами и реализуют инициативы, посвященные истории Великой Отечественной войны.

Финальным этапом акции станет объединение всех огней в преддверии Дня Победы, 8 мая. Они сольются с Вечным огнем в Парке Победы, символизируя единство поколений и сохранение памяти о подвиге советских солдат.