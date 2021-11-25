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Происшествия
25 ноября 2021  15:37
Павел Климчак

В Казани открыли в тестовом режиме движение по части улицы Тихорецкой

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В Казани с 25 ноября после реконструкции в тестовом режиме открыто движение по улице Тихорецкой, на участке от Технической до Магистральной в обоих направлениях.

Городская Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо быть крайне внимательными и осторожными около пешеходных переходов, остановок, школ и торговых центров, а также во дворах. Снижайте скорость, поскольку в любой момент на дорогу может выбежать ребенок.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми и соблюдать ПДД.

#реконструкция дорог #восстановление движения #тихорецкая
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