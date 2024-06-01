«Более 190 участников со всего Татарстана»: в Казани открыли соревнования по картингу

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие XVIIl традиционных соревнований по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан.

Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей. За кубок и звание лучшего спортсмена поборолись более 190 детей со всей республики в возрасте от 8 до 16 лет.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Традиционно, в начале церемонии подняли государственные флаги, а затем были исполнены гимны России и Татарстана, после чего почетные гости, в числе которых был директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов, выступили с приветственным словом.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Главный государственный инспектор государственного автодорожного надзора по Татарстану, ответственный секретарь Федерации автомотоспорта Республики Радик Рамазанов отметил, что Федерация ежегодно проводит более 50-и различных соревнований по автомобильным дисциплинам.

«Мы проводим соревнования по мотокроссу, по ралли. Но самые превалирующие – это, конечно же, картинговые соревнования. Их количество достигло уже девятнадцати. Хотелось бы отметить, что на эти выходные в Казани собралось 196 участников. В Челнах собралось еще порядка 100 спортсменов, которые участвуют в кроссовых соревнованиях. Наши мероприятия по автомобильному спорту обретают уже массовый характер», – сказал Рамазанов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Республике Татарстан есть около 200 спортсменов, которые уверенно выступают на всех российских и международных аренах.

«Хотелось подчеркнуть, что картинговому движению Правительством республики уделяется особое внимание. Особенно, идейным вдохновителем и организатором картингового движения, Рифкатом Нургалиевичем Миннихановым. Давайте ему похлопаем, тем более сегодня у него день рождения», – отметил Радик Рамазанов.

Он поздравил директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» и вручил ему подарок.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Дорогие гости и участники соревнований. Мы действительно поддерживаем картинг, работаем. Я на каждом мероприятии говорю, что достижение подобного уровня соревнований, это в первую очередь заслуга отца картинга Евгения Львовича Шафранова», – отметил Рифкат Минниханов.

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садреев поприветствовал юных спортсменов и поздравил их с открытием соревнований.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Стало хорошей традицией уже в восемнадцатый раз проводить эти соревнования. Сегодня День защиты детей и в этот замечательный праздник проводится масса мероприятий и хорошо, что один из таких интересных и динамичных видов спорта, как картинг, сегодня тоже получил собственное. Вы сегодня пришли со своими родителями, и я вам желаю, чтобы вы всегда ощущали их любовь и заботу», – сказал он.

После официальной части ребята заняли места на старте и началось состязание. Уже сегодня станет известно, какая команда спортсменов вернется домой с Кубком Правительства Республики Татарстан.