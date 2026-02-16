В Казани открыли сезон КВН интенсивом от общества «Знание»

Фото: znanierussia.ru

В Казани на площадке «Дома Знаний» состоялся двухдневный образовательный интенсив «Школа КВН», который дал старт новому игровому сезону. Мастер-классы для участников провёл лектор Российского общества «Знание» Алексей Филимонов. Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Лекторий.

Участниками интенсива стали как начинающие юмористы, только планирующие выйти на сцену, так и опытные команды, стремящиеся повысить своё мастерство. Программа включала не только обучение сценарному искусству, но и тренинги личностного роста. Алексей Филимонов познакомил новичков с основами юмора и его структурой, а более подготовленным коллективам помог обратить внимание на ключевые детали выступлений, которые зачастую остаются без внимания.

По словам лектора, в течение двух дней участники изучали анатомию юмора — от построения шутки до психологической устойчивости на сцене. Он поделился техниками, позволяющими развивать скорость мышления и ментальный интеллект. Филимонов отметил, что «Школа КВН» станет отправной точкой для команд, которые в ближайшие полгода будут бороться за звание лучших в республике.

Помимо классического написания шуток, интенсив включал блоки по импровизации. Такой подход, по мнению лектора, помогает молодым людям не только успешно выступать, но и развивать когнитивные способности.

Знание.Лекторий — просветительский проект Российского общества «Знание», объединяющий лекции по разным направлениям: от науки до гибких навыков. Российское общество «Знание» — крупнейшая просветительская организация страны. С момента перезагрузки сообщество лекторов выросло до 32 тысяч человек, проведено свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах, создано более 8 тысяч часов просветительского контента, который собрал свыше 2,5 млрд просмотров.