В Казани открыли первый в России мультиформатный центр для подростков с аутизмом

Фото: Мэрия Казани

В Казани на улице Голубятникова открылся первый в России инклюзивный мультиформатный центр «Крылья», специализирующийся на работе с подростками с заболеваниями аутистического спектра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Центр включает тренировочную квартиру, психологический кабинет, блогерскую и спортивно-реабилитационный центр. На площади 230 кв. метров размещены компьютеры с программами по монтажу, свето- и звукооборудование, камера, наушники и проектор. Также есть зона для скалолазания и адаптивной физкультуры.

Открытие прошло при участии мэра Казани Ильсура Метшина и гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина. В учебно-тренировочной квартире подростков будут обучать бытовым навыкам. Занятия будут проходить в группах по 6–8 человек и длиться около трех часов. Впервые дети смогут оставаться на ночь вместе с тьюторами, что поможет им быстрее адаптироваться ко взрослой жизни.

Центр также включает пространство для индивидуальных занятий по логопедии и психологических консультаций. Все комнаты многофункциональны и оснащены трансформируемой мебелью. Дизайн помещений выполнен в бежевых тонах с синими акцентами для успокоения детей с аутизмом.

Фото: Мэрия Казани

Руководитель центра Альбина Нафигова отметила, что 90% персонала – это родители особенных детей. На базе центра планируют создать программу джобтьюторства для помощи подросткам в выборе профессии и адаптации на рабочем месте.

Обучение организуют в две смены. Центр смогут посещать 100 детей в месяц, а в год – 700. Сейчас на одно место претендуют порядка семи человек.