В Казани открыли первую стационарную витрину «Добрый сувенир»

В одном из казанских ТЦ открылась первая стационарная витрина «Добрый сувенир» под брендом «Добрая Казань». Там представили продукцию двух инклюзивных мастерских города – «Перемена» и «Забота».

Как пишет мэрия столицы РТ, покупатели смогут найти на прилавках изделия из полимерной глины, бисера, керамики, свечи и швейные товары. Адрес лавки - ул. Павлюхина, дом №91.

Уточняется, что проект «Добрый сувенир» будет постоянным. До этого товары, созданными людьми с ОВЗ, выставляли на передвижных ярмарках.

По словам руководителя проекта «Добрая Казань» Татьяны Мерзляковой, подобные прилавки хотят организовать также в других торговых центрах и туристических местах города.