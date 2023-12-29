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В Казани открыли первую стационарную витрину «Добрый сувенир»
В одном из казанских ТЦ открылась первая стационарная витрина «Добрый сувенир» под брендом «Добрая Казань». Там представили продукцию двух инклюзивных мастерских города – «Перемена» и «Забота».
Как пишет мэрия столицы РТ, покупатели смогут найти на прилавках изделия из полимерной глины, бисера, керамики, свечи и швейные товары. Адрес лавки - ул. Павлюхина, дом №91.
Уточняется, что проект «Добрый сувенир» будет постоянным. До этого товары, созданными людьми с ОВЗ, выставляли на передвижных ярмарках.
По словам руководителя проекта «Добрая Казань» Татьяны Мерзляковой, подобные прилавки хотят организовать также в других торговых центрах и туристических местах города.
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