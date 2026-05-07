В Казани открыли «Парты Героя» в память о выпускниках лицея №18

Фото: tatarstan.er.ru

В казанском лицее №18 состоялось открытие двух «Парт Героя», посвященных выпускникам – младшему сержанту Айрату Садикову и Данилю Зарипову, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Образовательный проект «Парта Героя» реализуется партией «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа» и направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, а также на воспитание у школьников уважения к мужеству, долгу и служению Родине.

Торжественная церемония началась с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие депутат Казанской городской Думы, исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Танзиля Ракова, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов, директор лицея №18 Яна Кубец, а также родственники погибших военнослужащих.

После открытия участники церемонии возложили цветы к «Партам Героя» и почтили память бойцов минутой молчания.

Фото: tatarstan.er.ru

Младший сержант Айрат Садиков проходил службу командиром беспилотного летательного аппарата в войсковой части 24314 и участвовал в боевых действиях за Авдеевку Покровского района Донецкой Народной Республики. Он погиб 26 декабря 2025 года при исполнении воинского долга. Указом Президента Российской Федерации награжден медалью «За отвагу», также посмертно удостоен медали «За взятие Авдеевки».

Даниль Зарипов служил штурмовиком в 433-м гвардейском мотострелковом Краснознаменном полку имени Донского казачества. Он участвовал в освобождении поселка Очеретино Ясиноватского района Донецкой Народной Республики и погиб 6 июля 2024 года при выполнении боевой задачи. Посмертно награжден орденом Мужества.

Танзиля Ракова отметила, что проект «Парта Героя» играет особую роль в сохранении исторической памяти и формировании нравственных ориентиров у подрастающего поколения.

«Сегодня такие парты открываются во многих школах Казани и Татарстана. За каждой партой – судьба человека, который проявил мужество, ответственность и любовь к Родине. Для школьников это возможность ежедневно видеть пример настоящего подвига, понимать, что герои – это не только страницы учебников, а люди, которые учились в этих же классах, ходили по этим же коридорам, строили планы на жизнь. Наша задача – сохранить память о них, передать ее детям и воспитывать молодежь на примерах долга, чести и верности своей стране», – подчеркнула она.

В Казани по инициативе «Молодой Гвардии» и при поддержке «Единой России» открыты 13 Парт Героя.