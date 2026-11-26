Открытие памятной доски академику, бывшему ректору Казанского государственного университета, заслуженному профессору КФУ, академику Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан Александру Коновалову прошло сегодня на территории КФУ. Как отметил президент академии наук РТ Рифкат Минниханов, Коновалов внес неоценимый вклад не только в развитие химии, но и науки в целом.

«Он стоял у истоков Академии наук Татарстана и был ее вице-президентом. Это светило науки, он стоял у ее истоков и формировал ту академию, которую мы сегодня видим», – заявил Минниханов.

Ректор КФУ Ленар Сафин в свою очередь с теплотой поделился своими воспоминаниями о Коновалове. Сафин рассказал, что Александр Коновалов был ректором КФУ как раз в годы, когда он только поступил в вуз.

«И это правильно, что ректор будет увековечен. Правильно, что мы чтим память о нем, а молодежь узнает о великом человеке», – подчеркнул ректор.

Александр Иванович Коновалов родился 30 января 1934 года в Казани. В 1956 году окончил химический факультет КГУ, и вся его дальнейшая научная жизнь была связана с Казанским университетом. В 1957 году начал трудиться на кафедре органической химии, которую тогда возглавлял академик Борис Арбузов. С 1968 по 1972 год – декан химического факультета; с 1974 по 1999 год – заведующий кафедрой органической химии.

С 1979 по 1990 год Коновалов был ректором Казанского государственного университета. Его работа на посту ректора была направлена на развитие университета, его материально-технической базы и интеллектуального потенциала, укрепление авторитета вуза внутри страны и за рубежом, замечают в вузе.

Кроме того, ученый занимал и другие руководящие посты. В разные годы он был директором Института органической и физической химии КазНЦ РАН, председателем президиума КазНЦ РАН, вице-президентом Академии наук РТ, вице-президентом Российского химического общества имени Д. И. Менделеева, членом Президиума РАН, председателем Научного совета РАН по органической и элементоорганической химии.

Александр Коновалов был ученым с мировым именем и главой всемирно известной казанской химической школы. Его научные интересы были сосредоточены в таких областях, как физическая органическая химия, химия элементоорганических (фосфорорганических) соединений, химия возобновляемого природного сырья, супрамолекулярная и нанохимия. Автор почти тысячи научных трудов, в том числе более 50 авторских свидетельств и патентов, часть из которых внедрена в промышленность.

Удостоен ряда орденов – Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, «За заслуги перед Республикой Татарстан». Лауреат Государственных премий СССР и РТ, независимой общенациональной премии «Триумф», премии РАН имени Н. Д. Зелинского, международной премии имени В. В. Марковникова. Награжден Золотой медалью РАН имени Д. И. Менделеева и Золотой медалью А. М. Бутлерова, отмечен Благодарностью Президента РТ.