В Казани открыли памятник основателю КАИ

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Памятник советскому математику и механику Николаю Четаеву открыли сегодня возле здания Казанского авиационного института по улице Фатыха Амирхана. Торжественное мероприятие прошло в рамках открытия XII Международной научной Четаевской конференции.

«Сегодня мы открываем памятник, на мой взгляд, величайшему человеку, который относился к этой жизни с огромным удовольствием и ценил в ней все», – отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на торжественном открытии памятника Четаеву.

Вице-премьер республики также поблагодарила всех участников четаевских чтений и поздравила собравшихся с открытием памятника основателю КАИ. Свои поздравления также выразил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Николай Четаев (1902-1959) – советский математик и механик, член-корреспондент советской Академии наук и лауреат Ленинской премии. Четаев считается одним из создателей Казанского авиационного института в 1932 году и основателем кафедры аэродинамики Казанского государственного университета в 1931 году.

«Основателю Казанского авиационного института», – гласит надпись на стелле. В свое время Николай Чатаев открыл на базе КГУ кафедру аэродинамики, из который и «вырос» авиационный институт.

Четаевская конференция проходит с 16 по 20 июня. В ней принимают участие около 300 докладчиков из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. В ходе конференции будет названо имя лауреата премии имени Лобачевского, вручаемой раз в 2 года.