В Казани открыли образовательную программу для Клубов молодых избирателей РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани сегодня открыли новую образовательную программу для Клубов молодых избирателей РТ. Она пройдет с 23 по 25 сентября в молодежном центре «Волга». Ее цель – правовое и политическое просвещение молодых избирателей.

Осенью следующего года пройдут выборы Раиса Татарстана, а в 2026 году состоятся выборы депутатов Госдумы, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на встрече с представителями Клубов молодых избирателей.

«Это важнейшие избирательные кампании. Легитимность избирательного процесса и доверие избирателей важны для нас. Вам нужно увидеть своими глазами, как проходит избирательный процесс, посмотреть на практике. И желательно, чтобы вы не просто приняли участие в образовательном проекте, а стали волонтерами, наблюдателями на выборах. То есть сами приняли участие в этой ответственной работе», – заявил глава Центризбиркома активистам.

Кроме того, Кондратьев упомянул, что в следующем году в Татарстане пройдут выборы 7,5 тыс. муниципальных депутатов. «Хочется, чтобы хорошая часть этой категории представляла интересы молодежи. Но для этого необходимы и ваши инициативы, желание, знания», – подчеркнул спикер.

По его словам, еще никогда в России выборы не проводились в таких непростых условиях, как сейчас, когда идет СВО, действуют санкции. «Здесь многое зависит от нашей сплоченности, от того, как мы ответим на эти вызовы. И в том числе ответ на эти вызовы – успешные избирательные кампании. Это мы и продемонстрировали на выборах депутатов Госсовета РТ седьмого созыва», – отметил председатель ЦИК.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков выразил уверенность, что Клуб молодых избирателей будет эффективно работать. Он не исключил, что в рамках образовательной смены могут появиться молодежные инициативы и проекты, которые Минмолодежи сможет поддержать грантами для физлиц.

«Один из проектов обязательно должен быть в области информационной активности. Потому что молодежь сейчас активно пользуется гаджетами. Мы должны усилить свое присутствие в соцсетях, чтобы разъяснить, что такое выборы и как в них можно принять участие», – заметил он.

Депутат Госсовета РТ седьмого созыва Марат Бариев добавил, что у молодежи значительно выросло политическое самосознание и доверие к власти, о чем свидетельствуют результаты социсследований.

«Весной группа ученых проводила исследование в студенческой среде по патриотическому сознанию. Похожее исследование проводилось в 2021 году. При сравнении результатов четко прослеживается повышение политического самосознания, активности, патриотизма у студентов. Две трети студентов считают себя патриотами своей страны, не собираются никуда уезжать, верят в те меры, которые принимаются руководством страны, и готовы содействовать в решении вопросов», – констатировал он.

Депутат Госсовета РТ седьмого созыва Евгений Султанов пояснил, для чего молодежи необходимо знать основы избирательного права. «Вы четко должны понимать, что идет информационная война. В ней задействованы лучшие умы. Избирательные процессы – это поле битвы по всему миру. И за молодежь идет борьба. В этой связи для врага все средства хороши, чтобы вы были на его стороне. И это в первую очередь – посеять недоверие к выборам, зерно сомнения. А чтобы противостоять этому, необходимо доказать легитимность избирательного процесса», – обратился он к собравшимся.

Председатель Молодежного совета при ЦИК РТ Михаил Михайлов напомнил, что возглавляемая им структура была создана 30 мая. Цель совета – повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, формирование у них активной гражданской позиции, интереса к вопросам избирательной системы, выборам.

«Мы нацелены на то, чтобы привлекать и поддерживать молодых людей, обладающих организаторскими способностями, лидерскими качествами, талантами. В республике действует более 50 клубов молодых избирателей. И сейчас важно создать систему взаимодействия этих клубов», – сказал он.

В рамках образовательной программы представители Клубов молодых избирателей встретятся с депутатами Госсовета РТ, примут участие в интеллектуальной игре, посвященной проблемам избирательного права и избирательной системы. Для них также пройдут тренинги по ораторскому мастерству и мастер-класс по медиаактивности.