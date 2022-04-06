Президент Татарстана открыл в Казани новый корпус противотуберкулезного диспансера

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани новый корпус Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера.

«Девять с половиной тысяч квадратных метров – стоимость этого проекта 1 миллиард 165 миллионов. Диспансер в состоянии принимать ежедневно 680 посетителей. Все объекты, которые раньше были разбросаны по городу, благодаря введению нового диспансера, будут находиться в одном месте – все эти вопросы туберкулезной службы решаем», – рассказал Президент Татарстана на открытии.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

В церемонии открытия новой больницы приняли участие министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, сотрудники Минздрава РТ, представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора, а также представители строительной организации.

В открытии по видеосвязи приняли участие заместитель Председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Главному врачу РКПД Алексею Алексееву вручили символический ключ от нового здания.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Раньше в Казани диспансерные отделения головного учреждения республиканского тубдиспансера располагались по двум адресам: на улице Шаляпина, 20 и на Сибирском тракте, 27а. В пресс-службе Минздрава республики объяснили, что разобщенность диагностической и лечебной базы не позволяла эффективно использовать все ресурсы, дублировались вспомогательные службы, требовались дополнительные транспортные расходы.

Решением стало создание единого Центра оказания диспансерной помощи больным туберкулезом.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

На новой площадке объединились все структурные подразделения диспансера, в том числе отдельный корпус для детей, расширился комплекс консультативно-диагностических услуг.

В 32 кабинетах посменно будут работать 46 врачей-фтизиатров, 7 врачей узких специальностей – уролог, гинеколог, ортопед, офтальмолог, хирург, пульмонолог, оториноларинголог. Пациенты смогут в течение одного дня пройти весь диагностический цикл в одном месте.