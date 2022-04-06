Президент Татарстана открыл в Казани новый корпус противотуберкулезного диспансера
Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани новый корпус Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера.
«Девять с половиной тысяч квадратных метров – стоимость этого проекта 1 миллиард 165 миллионов. Диспансер в состоянии принимать ежедневно 680 посетителей. Все объекты, которые раньше были разбросаны по городу, благодаря введению нового диспансера, будут находиться в одном месте – все эти вопросы туберкулезной службы решаем», – рассказал Президент Татарстана на открытии.
В церемонии открытия новой больницы приняли участие министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, сотрудники Минздрава РТ, представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора, а также представители строительной организации.
В открытии по видеосвязи приняли участие заместитель Председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Главному врачу РКПД Алексею Алексееву вручили символический ключ от нового здания.
Раньше в Казани диспансерные отделения головного учреждения республиканского тубдиспансера располагались по двум адресам: на улице Шаляпина, 20 и на Сибирском тракте, 27а. В пресс-службе Минздрава республики объяснили, что разобщенность диагностической и лечебной базы не позволяла эффективно использовать все ресурсы, дублировались вспомогательные службы, требовались дополнительные транспортные расходы.
Решением стало создание единого Центра оказания диспансерной помощи больным туберкулезом.
На новой площадке объединились все структурные подразделения диспансера, в том числе отдельный корпус для детей, расширился комплекс консультативно-диагностических услуг.
В 32 кабинетах посменно будут работать 46 врачей-фтизиатров, 7 врачей узких специальностей – уролог, гинеколог, ортопед, офтальмолог, хирург, пульмонолог, оториноларинголог. Пациенты смогут в течение одного дня пройти весь диагностический цикл в одном месте.