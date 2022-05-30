В Казани открыли Центр помощи нуждающимся при Храме священномученика Кирилла
Сегодня в Казани открылся Центр гуманитарной помощи «Милосердие Казань» по адресу Чистопольская, 30 при Храме священномученика Кирилла. Центр будет помогать всем нуждающимся людям, которые по тем или иным причинам попали в трудные жизненные ситуации.
Сегодня на открытии учреждения собрались десятки священнослужителей, волонтеров организации «Милосердие Казань» и просто неравнодушных жителей Казани.
Перед официальным открытием Центра в воскресной школе «Апостол» митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова подписали соглашение о сотрудничестве между епархиями митрополии и министерством.
«Сегодня мы будем открывать одно из складских помещений для помощи нуждающимся. В Казани таких помещений уже шесть в разных приходах и монастырях, а по Казанской епархии – двадцать мест. Понятно, что жизнь идет вперед, и как бы мы ни стремились улучшить ее условия, все равно будут люди, нуждающиеся в помощи. Людям сейчас нужна поддержка – не только материальная, но и духовная», – поделился владыка Татарстана.
Затем митрополит поблагодарил министра труда Эльмиру Зарипову за ее стремление искренне помочь всем тем, кто хочет сделать что-то доброе.
Зарипова, в свою очередь, отметила, что благодаря работе священнослужителей сегодня практически в каждом учреждении социальной помощи: домах для инвалидов, престарелых, интернатах – есть молельные комнаты. Подписанное сегодня соглашение министр охарактеризовала как новый импульс уже сложившихся отношений между митрополией и министерством, которое придаст их совместной работе более нормативный статус.
После подписания соглашения о сотрудничестве правящий архиерей Татарстана вручил образ святителя казанской земли епископа Гурия руководителю службы «Милосердие Казань» Ольге Варгановой и руководителю социального отдела отцу Сергию Петрову, которые внесли огромный вклад в открытие Центра гуманитарной помощи.
Затем министр труда и митрополит Кирилл прошли от воскресной школы до дверей Центра. На входе они символично разрезали красную ленту и зашли внутрь.
Основная часть помещения состоит из двух больших комнат: в первой нуждающиеся люди смогут подобрать себе одежду, игрушки для детей или детские товары. Во второй комнате расположены продукты первой необходимости. Остальные комнаты используются как склад товаров и вещей.
Руководитель службы «Милосердие Казань» Ольга Варганова провела небольшую экскурсию для гостей по помещению Центра, рассказала, как именно волонтеры оказывают помощь нуждающимся, а также поделилась дальнейшими планами службы.
Митрополит Кирилл поделился, что сегодня в республике во многих храмах и приходах проводится социальная работа по оказанию помощи нуждающимся.
«Мы стараемся максимально проявлять заботу к людям, попавшим в сложное положение. Тем не менее мы лишь маленькая вспомогательная служба, потому что основная работа лежит на министерстве социальной защиты, которое во всех-всех маленьких уголках республики помогает нуждающимся», – сообщил владыка.
Митрополит также отметил работу Азата Гайнутдинова – руководителя организации «Центр социальной реабилитации и адаптации», которая осуществила множество благотворительных проектов по помощи нуждающимся по всей республике.
«Основной принцип, на котором держится любая религия, – это помощь ближнему. На сегодня церковь является для нас хорошим партнером, соратником», – поделилась Эльмира Зарипова.
По словам министра, церковь оказывает помощь тогда, когда государство не может помочь человеку из-за различных формальностей. Например, если обратившийся человек без определенного места жительства, то он не сможет получить помощь в полном объеме, пока у него не будет определен какой-либо статус.
Именно в таких случаях, считает Зарипова, руку помощи протягивает церковь, которая может в том числе оказать и разовую помощь в еде и одежде, не спрашивая имени или фамилии – такого вида работа пока невозможна из-за формальностей на государственном уровне.
«Сегодня мы формализовали наши отношения, которые существовали и до этого. Это позволит нам шире организовывать нашу работу», – рассказала Эльмира Зарипова.
Руководитель службы «Милосердие Казань» Ольга Варганова сообщила, что Центр гуманитарной помощи принимает любые вещи, которыми неравнодушные татарстанцы готовы пожертвовать для нуждающихся людей.
«Мы принимаем вещи, как новые, так и б/у, игрушки, предметы быта, мы можем принимать мебель, бытовую технику. То есть все, что людям не жалко, они могут нам пожертвовать, мы организуем вывоз», – рассказала руководитель службы.
Кроме того, «Милосердие Казань» оказывает и адресную помощь, к ним можно обратиться с экстренной нуждой, а также служба готова оказать финансовую помощь: деньги в руки они не дают, но зато могут купить то, что необходимо человеку.
Если вы хотите пожертвовать какими-либо вещами в Центр гуманитарной помощи или, наоборот, вам нужна помощь, вы можете обратиться в Центр по адресу Чистопольская, 30, записавшись перед этим предварительно по телефону 8(900)999-07-04.
Как рассказала завскладом Центра гуманитарной помощи Регина, к ним обращается большое количество казанцев, которые хотят пожертвовать своими вещами, чтобы помочь людям в трудном положении. В главной комнате помещения выставлена основная часть вещей Центра. Если что-то не подойдет по размеру, то работники могут посмотреть другой размер на складе.
Кроме того, по словам завскладом, в Центр также поставляют вещи и известные магазины. Немалая часть вещей, которые находятся в самом помещении, – совершенно новые вещи, которые пожертвовали одежные магазины.
После официального открытия в Центре гуманитарной помощи устроили чаепитие для всех желающих.