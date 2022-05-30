В Казани открыли Центр помощи нуждающимся при Храме священномученика Кирилла

Сегодня в Казани открылся Центр гуманитарной помощи «Милосердие Казань» по адресу Чистопольская, 30 при Храме священномученика Кирилла. Центр будет помогать всем нуждающимся людям, которые по тем или иным причинам попали в трудные жизненные ситуации.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Сегодня на открытии учреждения собрались десятки священнослужителей, волонтеров организации «Милосердие Казань» и просто неравнодушных жителей Казани.

Перед официальным открытием Центра в воскресной школе «Апостол» митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова подписали соглашение о сотрудничестве между епархиями митрополии и министерством.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

«Сегодня мы будем открывать одно из складских помещений для помощи нуждающимся. В Казани таких помещений уже шесть в разных приходах и монастырях, а по Казанской епархии – двадцать мест. Понятно, что жизнь идет вперед, и как бы мы ни стремились улучшить ее условия, все равно будут люди, нуждающиеся в помощи. Людям сейчас нужна поддержка – не только материальная, но и духовная», – поделился владыка Татарстана.

Затем митрополит поблагодарил министра труда Эльмиру Зарипову за ее стремление искренне помочь всем тем, кто хочет сделать что-то доброе.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Зарипова, в свою очередь, отметила, что благодаря работе священнослужителей сегодня практически в каждом учреждении социальной помощи: домах для инвалидов, престарелых, интернатах – есть молельные комнаты. Подписанное сегодня соглашение министр охарактеризовала как новый импульс уже сложившихся отношений между митрополией и министерством, которое придаст их совместной работе более нормативный статус.

После подписания соглашения о сотрудничестве правящий архиерей Татарстана вручил образ святителя казанской земли епископа Гурия руководителю службы «Милосердие Казань» Ольге Варгановой и руководителю социального отдела отцу Сергию Петрову, которые внесли огромный вклад в открытие Центра гуманитарной помощи.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Затем министр труда и митрополит Кирилл прошли от воскресной школы до дверей Центра. На входе они символично разрезали красную ленту и зашли внутрь.





Основная часть помещения состоит из двух больших комнат: в первой нуждающиеся люди смогут подобрать себе одежду, игрушки для детей или детские товары. Во второй комнате расположены продукты первой необходимости. Остальные комнаты используются как склад товаров и вещей.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Руководитель службы «Милосердие Казань» Ольга Варганова провела небольшую экскурсию для гостей по помещению Центра, рассказала, как именно волонтеры оказывают помощь нуждающимся, а также поделилась дальнейшими планами службы.

Митрополит Кирилл поделился, что сегодня в республике во многих храмах и приходах проводится социальная работа по оказанию помощи нуждающимся.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

«Мы стараемся максимально проявлять заботу к людям, попавшим в сложное положение. Тем не менее мы лишь маленькая вспомогательная служба, потому что основная работа лежит на министерстве социальной защиты, которое во всех-всех маленьких уголках республики помогает нуждающимся», – сообщил владыка.

Митрополит также отметил работу Азата Гайнутдинова – руководителя организации «Центр социальной реабилитации и адаптации», которая осуществила множество благотворительных проектов по помощи нуждающимся по всей республике.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

«Основной принцип, на котором держится любая религия, – это помощь ближнему. На сегодня церковь является для нас хорошим партнером, соратником», – поделилась Эльмира Зарипова.

По словам министра, церковь оказывает помощь тогда, когда государство не может помочь человеку из-за различных формальностей. Например, если обратившийся человек без определенного места жительства, то он не сможет получить помощь в полном объеме, пока у него не будет определен какой-либо статус.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Именно в таких случаях, считает Зарипова, руку помощи протягивает церковь, которая может в том числе оказать и разовую помощь в еде и одежде, не спрашивая имени или фамилии – такого вида работа пока невозможна из-за формальностей на государственном уровне.

«Сегодня мы формализовали наши отношения, которые существовали и до этого. Это позволит нам шире организовывать нашу работу», – рассказала Эльмира Зарипова.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Руководитель службы «Милосердие Казань» Ольга Варганова сообщила, что Центр гуманитарной помощи принимает любые вещи, которыми неравнодушные татарстанцы готовы пожертвовать для нуждающихся людей.

«Мы принимаем вещи, как новые, так и б/у, игрушки, предметы быта, мы можем принимать мебель, бытовую технику. То есть все, что людям не жалко, они могут нам пожертвовать, мы организуем вывоз», – рассказала руководитель службы.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Кроме того, «Милосердие Казань» оказывает и адресную помощь, к ним можно обратиться с экстренной нуждой, а также служба готова оказать финансовую помощь: деньги в руки они не дают, но зато могут купить то, что необходимо человеку.

Если вы хотите пожертвовать какими-либо вещами в Центр гуманитарной помощи или, наоборот, вам нужна помощь, вы можете обратиться в Центр по адресу Чистопольская, 30, записавшись перед этим предварительно по телефону 8(900)999-07-04.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Как рассказала завскладом Центра гуманитарной помощи Регина, к ним обращается большое количество казанцев, которые хотят пожертвовать своими вещами, чтобы помочь людям в трудном положении. В главной комнате помещения выставлена основная часть вещей Центра. Если что-то не подойдет по размеру, то работники могут посмотреть другой размер на складе.

Кроме того, по словам завскладом, в Центр также поставляют вещи и известные магазины. Немалая часть вещей, которые находятся в самом помещении, – совершенно новые вещи, которые пожертвовали одежные магазины.

После официального открытия в Центре гуманитарной помощи устроили чаепитие для всех желающих.