В Казани открыли новую экотропу в лесопарке Лебяжье для детей и взрослых

Новая экотропа появилась в Казани и стала доступной для свободного посещения взрослыми и детьми. Она находится в северной части лесопарка Лебяжье, рядом с озером Глубокое, в пяти минутах езды от предприятия «Казаньоргсинтез». В создании маршрута участвовали Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана, «Казаньоргсинтез» и Академия наук РТ.

Экотропа интересна тем, что на ней встречаются деревья-долгожители и растения-биоиндикаторы, которые могут существовать только в благоприятных природных условиях. Основой для пешеходного маршрута стали исследования ученых Академии наук Татарстана, которые обнаружили в лесном массиве лесопарка «Лебяжье» 800 видов представителей фауны и флоры, из них более 70 занесены в Красную книгу республики.

Разработана концепция трех эколого-просветительских пешеходных маршрутов общей протяженностью 11 км. Первый маршрут — маршрут Лисы — ориентирован на детский просветительский туризм. Его цель — наблюдение за жизнью леса и исследование его соседства с городской средой и человеком.

На пути протяженностью 2,5 км встретятся 7 тематических остановок с интерактивными экспонатами и информационными стендами. Путешественники смогут найти и «примерить» следы лесных животных, научиться узнавать птиц по голосам и заглянуть в настоящий отель для насекомых.

Жители и гости города могут попасть на стартовую точку экотропы, дойдя до нее по лесной дороге со стороны озера Глубокое. Чтобы в будущем все желающие могли начать движение по маршруту со стороны улицы Васильченко, здесь планируется создать остановочный павильон и пешеходный переход.

«На примере экотропы мы видим, что бережное и ответственное отношение человека к природе способствует безопасному и безвредному соседству промышленного предприятия и уникального лесопарка с богатой флорой и фауной. Удачное расположение экотропы и интерактивная подача сложной информации позволяет привлечь внимание и подрастающего поколения, и их родителей к наблюдению за природой и бережному отношению к окружающей среде», — рассказала руководитель Дирекции природных территорий Института развития городов РТ Оксана Саргина.

Экотропа стала частью большого туристического маршрута «Волжская тропа», который проходит вдоль правого берега Волги в Татарстане, и проекта «Экотропы СИБУРа».

Казань стала новой точкой в географии проекта «Экотропы СИБУРа». Ранее пешеходные маршруты появились в Тобольске (Тюменская область) и Свободном (Амурская область). Маршруты экотроп по проекту разрабатываются совместно с учеными региональных отделений академии наук, которые исследуют биоразнообразие на природных территориях в непосредственной близости от производственных площадок.

«По состоянию окружающей среды всегда видно, как человек воздействует на природу. Когда растения, грибы и животные вблизи крупных предприятий чувствуют себя хорошо, то можно уверенно говорить, что на производстве строго следят за соблюдением экологических норм. Новая экотропа СИБУРа — это не только востребованный просветительский и туристический объект, но наглядная демонстрация результатов работы компании по снижению экологической нагрузки», — считает эксперт по экологической ответственности бизнеса, член экспертного Совета РСПП по нефинансовой отчетности Алексей Книжников.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин напомнил, что экологические показатели любого предприятия традиционно измеряются по стандартному набору параметров: оценка качества воздуха, степени очистки стоков, утилизация отходов.

«Мы в СИБУРе стремимся к открытости информации о влиянии предприятий на окружающую среду: публикуем замеры воздуха, водим экскурсии на производства. При этом состояние живой природы в непосредственной близости от предприятий намного нагляднее демонстрирует их безопасность и экологичность. Прогулка по экотропе поможет гостям не только узнать больше о природе края, но и по-новому взглянуть на современные нефтехимические предприятия», — сказал гендиректор «Казаньоргсинтеза».

«Волжская тропа Республики Татарстан» — это пешеходный маршрут по правому берегу Волги, протяженность которого 350 километров. Она запущена весной 2023 года, а концепцию разработала Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов РТ. Одна из главных задач Волжской тропы — это сохранение ценных природных территорий, а партнерство с «Казаньоргсинтезом» помогает решать эту задачу.