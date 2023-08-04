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Песошин открыл в Казани новую цифровую подстанцию имени Фореля Тинчурина
В Казани открыли новую цифровую подстанцию Азино 110 кВт, названную в честь выдающегося энергетика Фореля Тинчурина. Это вторая в столице РТ постанция закрытого типа с автоматизированной системой управления процессами. В церемонии принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин.
«Новый энергоообъект введен на смену существующей закрытой подстанции, находившейся в эксплуатации 35 лет, и предназначенной для энергоснабжения тогда еще только начинавшего свое развитие микрорайона „Азино“, — отметил Песошин. — Теперь же на этой активно развивающейся территории находятся сотни жилых домов и десятки социально значимых организаций и предприятий, что потребовало модернизации оборудования подстанции».
На фасаде здания подстанции установили мемориальную доску в честь Тинчурина, который с 1976 по 1994 годы был директором Казанского филиала Московского энергетического института.
Ввод в эксплуатацию подстанции увеличит надежность, улучшит качество электроснабжения микрорайона и послужит дальнейшему укреплению энергобензопасности республики, подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что сегодня развитие экономики невозможно без цифровой трансформации, добавил Песошин. Подстанция 110 кВ Азино стала второй цифровой подстанцией закрытого типа в Казани с автоматизированной системой управления процессами.
«Немаловажно для густонаселенного микрорайона и то, что силовые трансформаторы подстанции имеют надежную шумозащиту, полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования. Здесь применено много технических решений, направленных на снижение аварийности и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей», – подчеркнул он.
Новая подстанция полностью создана с использованием исключительно российского оборудования и технологий, причем большая их часть произведена в Татарстане, отметил гендиректор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.
«Вся подстанция полностью сделана руками наших специалистов: наши проектировщики, выпускники казанского федерального университета, КАИ, энергоуниверситета. То есть энергетика стала по-настоящему татарстанской», – сказал он.
Помимо самой подстанции, на ее территории построили распределительный пункт напряжением 110 кВ, в рамках строительства в Казани Вознесенского тракта.
Главный инженер Казанских электрических сетей Сиринат Шагеев рассказал, что благодаря распределительному пункту энергетики спрятать под землю удалось 5 км высоковольтной артерии. Это позволило уменьшить границы охранной зоны и предоставить коридор для строительства новой трассы.
После осмотра подстанции, Песошин поблагодарил подрядные организации за успешно проделанную работу. В завершение церемонии открытия он вручил награды наиболее отличившимся энергетикам.
Справка:
Форель Закирович Тинчурин – уроженец Казани (1926-2002 годы жизни). В 1950 году окончил КАИ, получив квалификацию инженера-механика по специальности «Двигателестроение».
Преподавал в Казанском авиационном техникуме, Казанском авиационном институте. Кандидат наук. С 1976 года по 1994 год был директором Казанского филиала Московского энергетического института (сейчас – Казанский государственный энергетический университет).
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