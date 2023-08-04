Песошин открыл в Казани новую цифровую подстанцию имени Фореля Тинчурина

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани открыли новую цифровую подстанцию Азино 110 кВт, названную в честь выдающегося энергетика Фореля Тинчурина. Это вторая в столице РТ постанция закрытого типа с автоматизированной системой управления процессами. В церемонии принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Новый энергоообъект введен на смену существующей закрытой подстанции, находившейся в эксплуатации 35 лет, и предназначенной для энергоснабжения тогда еще только начинавшего свое развитие микрорайона „Азино“, — отметил Песошин. — Теперь же на этой активно развивающейся территории находятся сотни жилых домов и десятки социально значимых организаций и предприятий, что потребовало модернизации оборудования подстанции».

На фасаде здания подстанции установили мемориальную доску в честь Тинчурина, который с 1976 по 1994 годы был директором Казанского филиала Московского энергетического института.

Ввод в эксплуатацию подстанции увеличит надежность, улучшит качество электроснабжения микрорайона и послужит дальнейшему укреплению энергобензопасности республики, подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что сегодня развитие экономики невозможно без цифровой трансформации, добавил Песошин. Подстанция 110 кВ Азино стала второй цифровой подстанцией закрытого типа в Казани с автоматизированной системой управления процессами.

«Немаловажно для густонаселенного микрорайона и то, что силовые трансформаторы подстанции имеют надежную шумозащиту, полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования. Здесь применено много технических решений, направленных на снижение аварийности и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей», – подчеркнул он.

Новая подстанция полностью создана с использованием исключительно российского оборудования и технологий, причем большая их часть произведена в Татарстане, отметил гендиректор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

«Вся подстанция полностью сделана руками наших специалистов: наши проектировщики, выпускники казанского федерального университета, КАИ, энергоуниверситета. То есть энергетика стала по-настоящему татарстанской», – сказал он.

Помимо самой подстанции, на ее территории построили распределительный пункт напряжением 110 кВ, в рамках строительства в Казани Вознесенского тракта.

Главный инженер Казанских электрических сетей Сиринат Шагеев рассказал, что благодаря распределительному пункту энергетики спрятать под землю удалось 5 км высоковольтной артерии. Это позволило уменьшить границы охранной зоны и предоставить коридор для строительства новой трассы.

После осмотра подстанции, Песошин поблагодарил подрядные организации за успешно проделанную работу. В завершение церемонии открытия он вручил награды наиболее отличившимся энергетикам.