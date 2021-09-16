В Казани открыли мемориальную доску Вафире Гиззатуллиной

В доме №7 по улице Татарстан в Казани открылась мемориальная доска в честь народной артистки РТ, заслуженной артистки РСФСР Вафиры Гиззатуллиной. Установка памятного знака работы скульптора Фаниля Валиуллина приурочена к 20-летию со дня смерти певицы.

«Установки памятной доски я добивалась 11 лет. Доска есть, я довольна. Сегодня 20 лет, как ушла мама. Если ее память живет в народе, мы счастливы», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» дочь певицы Камиля Гиззатуллина.

Она напомнила, что артистка все свое творчество и общественную деятельность посвятила сохранению татарской культуры и языка. «Она была борцом за татарский язык. Каждый ее концерт заканчивался песней “Туган тел”. Это она начала традицию петь “Туган тел” как неофициальный гимн татар. Ко мне подходят наши татарские бабушки, говорят, что помнят маму, посвящают ей свои молитвы. От таких слов очень тепло на душе», — отметила Камиля ханум.

Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин заметил, что Вафира Гиззатуллина была легендарной певицей. «Даже спустя 20 лет ее голос, ее творчество и общественная деятельность всегда в сердцах людей. Народная память не исчезла. Она жила ради народа. Ее мемориальная доска установлена рядом с мемориальными досками Рустема Яхина и Хайдара Бигичева. И это указывает на почетное место, которое она занимает в культуре нашей республики», — подчеркнул Дамир Натфуллин.

«Она жива. Она среди нас. Такие люди не умирают. Они живут в душе народа, в его памяти. Вафира была образцом татарского песенного искусства», — заметила в свою очередь народная артистка Татарстана Гульзада Сафиуллина.

Юрист и артист Галишан Нуриахмет рассказал, что однажды на Всемирном конгрессе тюркских народов в Чебоксарах во время выступления певицы погас свет. Несмотря на это, она продолжила выступать и спела народную песню «Ком бураны». «Везде она была душой, любимой певицей, люди с ней танцевали, пели. Жаль, прожила мало», — добавил он.

Односельчанка певицы Лилия Галиева напомнила, что новому Дому культуры в селе Камаево, а также фестивалю детской песни «Сандугач» присвоено имя знаменитой землячки.

В церемонии открытия также мемориальной доски приняли участие директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков, певица Римма Ибрагимова, артисты эстрады Фердинанд Салахов, Джавит и Зульфия Шакировы и другие.

Вафира Гиззатуллина — певица, депутат национального собрания «Милли Мәҗлес», народная артистка ТАССР (1981) и Каракалпакской АССР, заслуженная артистка РСФСР.

Родилась 13 февраля 1946 года в селе Камаево Менделеевского района ТАССР. Окончила Казанское музыкальное училище, в 1965–1974 годах училась в Казанской консерватории у Валентина Лазько по классу вокала. В 1974 году стала победительницей Всесоюзного конкурса исполнителей народной песни. В 1974–1975 годах — артистка Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, в 1975–1994 годах — солистка Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Погибла певица 17 сентября 2001 года в автомобильной аварии на трассе Уфа — Казань.