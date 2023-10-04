В Казани открыли мемориальную доску в память о певице Зифе Басыровой

В Казани прошла церемония открытия мемориальной доски памяти заслуженной артистки ТАССР, певицы и актрисы театра Зифы Басыровой. Ведущим церемонии открытия выступил народный артист Татарстана Фердинанд Салахов.

Памятная доска, автором которой выступила скульптор Зульфия Мухаметзянова, установлена на доме, где проживала артистка, по адресу улица Татарстан, дом 16/78. Торжественная церемония была организована Татарской государственной филармонией им. Г.Тукая совместно с министерством культуры Татарстана.

«Мемориальная доска установлена в центре нашей столицы. Зифа Басырова, несмотря на трудную жизнь, сумела найти свой путь, свою стезю. Мы росли на ее песнях. В каждом доме звучали песни в ее исполнении. Установление памятной доски - большое событие», - сказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин рассказал о богатом творческом наследии артистки.

«Среди выдающихся деятелей искусства XX века Зифа Басырова занимает особое место. Она обладатель неповторимого голоса. Исполнением главных ролей в спектаклях Тази Гиззата «Чын мәхәббәт», «Изге әманәт», «Бишбүләк» в Татарском государственном драматическом театре навсегда осталась в памяти народа. Как солистка филармонии, верно служила национальному искусству. Песни в ее исполнении: «Дөм-дөм», «Мөслим», «Су буйлап» и другие составляют золотой фонд татарской музыки. Имя Зифы Басыровой навсегда останется в истории национального песенного искусства», – отметил Дамир Натфуллин.

Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла поделился, что в детстве ему посчастливилось вживую увидеть выступление легендарной артистки.

«Когда мне было восемь лет, она приезжала с концертом в нашу деревню. Свои песни она подавала публике как спектакль. Уже 45 лет прошло, как она покинула нас, но ее песни мы до сих пор слушаем», – рассказал он.

Директор Татарской государственной филармонии Кадим Нуруллин напомнил, что Зифа Басырова при жизни не получила достойного ей признания.

«Несмотря на то, что Зифа апа 20 лет проработала в театре, 10 лет — в филармонии, имела только звание заслуженной артистки ТАССР. Видимо, высокие звания не давались быстро. Кажется, мы сегодня возвращаем наши долги», – сказал он.

Заведующая музеем театра Камала, заслуженная артистка Татарстана Луара Шакирзянова рассказала, что первые шаги в профессии сделала в группе Зифы Басыровой.

«После училища меня взяли работать в филармонию. Эти времена вспоминаю с большой теплотой. У меня в альбоме хранятся фотографии, которые подписала Зифа апа. Она была очень оптимистичным человеком. Если бы увидела это событие, была бы очень рада. В свое время ей не хватило признания, радости, счастья. Даже в 65 лет она пела на сцене, любовь зрителя ей давала сил. Несмотря на сложную жизнь, никогда не жаловалась. Зифа апа, ты была как солнце, и воспоминания о тебе до сих пор греют сердце», – подчеркнула Луара Шакирзянова.

Родственник Зифы Кадыровой Альянаст Хамидуллин поблагодарил власти Татарстана, руководство филармонии.

«Сын Зифы апа Рафаэль женился на дочери Хасана Туфана Гульгине апа, они вырастили двух сыновей — Тимура и Эдуарда. Зифа апа ездила с гастролями по всему Союзу. Установление памятной доски - это важное событие», – сказал он.

«Это долгожданное событие. Имена тех, кто всю жизнь служил своему народу, должны быть увековечены. Это нужно и молодому поколению. Зифа апа выросла сиротой, и всю жизнь была благодарна тем, кто ее воспитал. Она всю жизнь была благодарна своему народу», – рассказал глава Муслюмовского района Азат Ахметзянов.

Исследователь биографии и творческого пути Зифы Басыровой Флюр Багаутдинов рассказал, как он несколько лет работал в архивах, встречался с людьми, которые знали певицу, собирал воспоминания современников и выпустил книгу из этих материалов.

Справка

Зифа Зямилевна Басырова родилась 4 июля 1910 года в деревне Муслюмово Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне – Муслюмовский район РТ).

После окончания Татарского театрального техникума, в 1936–1954 годах работала в Татарском академическом театре. Создавала образы Магинур в спектакле по пьесе Тази Гиззата «Бишбүләк», Раисы - в спектакле «Күзләр» (Х.Фатхуллин), Хафизы в спектакле «Хафизәләм, иркәм» (Г.Камал) и другие.

В 1955-1965 годах Зифа Басырова - солистка Татарской государственной филармонии. Обладая ярким сценическим и вокальным дарованием, певица с особенным мастерством исполняла произведения народного творчества. Большую популярность получили в ее исполнении татарские народные песни «Дөм-дөм», «Мөслим», «Өй артында шомыртым», «Су буйлап» и др.

Зифа Басырова — заслуженная артистка ТАССР (1950). Награждена двумя орденами «Знак почета».

Ушла из жизни 7 февраля 1979 года. Артистка похоронена на кладбище Старо-татарской слободы в Казани. Районный Дом культуры и одна из улиц в селе Муслюмово названы ее именем, в краеведческом музее создана экспозиция о Зифе Басыровой.

Фоторепортаж с мероприятия: Салават Камалетдинов