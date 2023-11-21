В Казани открыли мемориальную доску в память о летчике-испытателе Борисе Машковцеве

Фото: t.me/kirmosinfo

В Московском районе Казани сегодня состоялось торжественное открытие памятной доски в честь летчика-испытателя Бориса Машковцева. Мемориал установили на фасаде дома №22 по улице Восход – здесь Герой Советского Союза жил в период с 1966 по 1973 год.

Фото: t.me/kirmosinfo

«Открытие мемориальной доски – дань уважения и памяти выдающемуся человеку, который внес огромный вклад в историю нашей страны, а также пример для подрастающего поколения», – сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов города.

Фото: t.me/kirmosinfo

Борис Вячеславович испытывал авиационное вооружение и реактивные двигатели на различных типах самолетов. С октября 1957 года являлся летчиком-испытателем Казанского авиазавода №22 (сегодня Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова), в 1964 году стал старшим летчиком-испытателем. Проводил испытания Ту-22, Ил-62, Ил-2 и др. В 1973 году погиб во время испытания сверхзвукового реактивного бомбардировщика.