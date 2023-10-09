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В Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Нинель Юлтыевой
Сегодня в Казани торжественно открыли памятную доску в честь выдающейся балерины, педагога, народной артистки РСФСР, Татарстана и Башкортостана Нинель Юлтыевой. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ в своем Telegram-канале.
Мемориальная доска установлена на фасаде здания Казанского хореографического училища, в котором Нинель Юлтыева с 1998 по 2014 год работала художественным руководителем.
В церемонии открытия приняла участие первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Она напомнила, что за время своей педагогической деятельности Нинель Юлтыева воспитала «целую плеяду своих выпускников, которые прославляют наш родной Татарстан далеко за его пределами».
Учащимся хореографического училища замминистра пожелала, чтобы они «составили достойную славу нашей республики» и не забывали, что учатся в образовательном учреждении, «в котором преподавала и которым руководила знаменитый педагог».
Создала мемориальную доску скульптор Зульфия Мухамедьянова, уточнили в Минкультуры.
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