Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В Казани открыли мемориальную доску доктору филологических наук, профессору и академику Академии наук Татарстана Диляре Тумашевой. Ее установили на фасаде дома на улице Кремлевской, 2А/4, где ученый жила с 1972 по 2006 год. В церемонии принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Также на открытии присутствовали президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, представители Казанского федерального университета, республиканских министерств и ведомств, научного и студенческого сообщества, родные и коллеги ученого.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Церемонию приурочили к 100-летию со дня рождения Диляры Тумашевой. Абдулганиев отметил ее вклад в изучение татарского языка, в частности диалекта сибирских татар и тюркологии. По его словам, научные труды исследователя стали основой для целых направлений в филологии.

«Мы сохраним самую светлую память о Диляре Тумашевой. Наш долг – соответствовать ее высокой планке и работать на благо нашей республики», – заключил Фарид Абдулганиев.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Зять ученого, доктор медицинских наук Рустам Абдулхаков, поблагодарил руководство республики и коллектив КФУ за признание ее заслуг.

«Человек жив, пока есть о нем память. Спасибо всем, кто пришел сегодня на открытие этой мемориальной доски», – обратился к присутствующим Рустам Абдулхаков.

Диляра Тумашева родилась 19 июля 1926 года в Тюмени. В 1944–1949 годах училась на восточном отделении филологического факультета Московского государственного университета, затем окончила аспирантуру при кафедре тюркологии ИСАА МГУ. В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию о татарских диалектах Западной Сибири, а в 1969 году – докторскую диссертацию о диалектах сибирских татар в сопоставлении с татарским и другими тюркскими языками.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Свою научную и преподавательскую деятельность Тумашева начала в Казанском государственном университете в 1952 году. В 1966–1989 годах возглавляла кафедру татарского языка, затем руководила кафедрой восточных языков. В 1971–1980 годах была деканом историко-филологического факультета КГУ и стала первой женщиной на этой должности в истории университета. В 1992 году ее избрали действительным членом Академии наук Татарстана.

Тумашева была награждена орденом Ленина, удостоена званий заслуженного деятеля науки Татарской АССР и России. В 1994 году стала лауреатом Государственной премии Татарстана в области науки и техники за участие в создании академической «Татарской грамматики». Также она являлась почетным членом Турецкого лингвистического общества.

Ученый скончалась 22 июня 2006 года. Похоронена на кладбище Ново-Татарской слободы в Казани. Автором мемориальной доски стал скульптор Дамир Закиров.