В Казани открыли мемориальную доску советскому летчику-испытателю Георгию Мосолову

Церемония открытия мемориальной доски советскому летчику-испытателю Георгию Мосолову прошла сегодня у здания лицея имени Лобачевского при КФУ. В торжественном мероприятии приняла участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Человек, который установил 6 рекордов, которые не смогли преодолеть другие. Мы собрались здесь, чтобы еще раз отдать дань уважения и почтения за великое служение Отечеству. Один из ярких примеров становления советской авиации», – заявила Фазлеева.

Она выразила надежду, что эта доска будет напоминать каждому проходящему о великом труде, подвиге и отваге обыкновенного человека, взявшего необыкновенные высоты.

В свою очередь сын летчика Георгий Мосолов заявил, что этот день – один из самых радостных в его жизни, так как в День героев Отечества установили мемориальную доску в память о его отце.

Церемонию открытия посетил также Герой России, летчик-испытатель, который был лично знаком с Георгием Мосоловым, Марат Алыков. Он рассказал, что Мосолов сочетал в себе одновременно высокие профессиональные и уникальные человеческие качества.

«Несмотря на разницу в возрасте, с ним было легко в любой ситуации. Он всегда умел найти подход к каждому человеку», – поделился Алыков.

Георгий Мосолов родился 3 мая 1926 года в Уфе. В 1943 окончил центральный аэроклуб имени В.П. Чкалова, который в то время был эвакуирован в Казань. В 1945 окончил школу первоначального обучения летчиков, в 1948 – Чугуевское военное авиационное училище летчиков, в 1949 – Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу.

С 1959 по 1962 года установил шесть мировых авиационных рекордов скорости и высоты полета на самолетах МиГ-21 и Е-166. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Георгию Мосолову присвоено 5 октября 1960 года за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники.

Во время проведения испытаний неоднократно попадал в аварийные ситуации, из которых благополучно выходил. 11 сентября 1962 года во время испытательного полета на опытном сверхзвуковом самолете-истребителе Е-8 произошла авария из-за разрушения двигателя. Летчику пришлось катапультироваться. Полученные во время этого катапультирования тяжелейшие травмы не позволили ему после выздоровления вернуться на летную работу.