В Казани открыли мемориальную доску поэтессе Веронике Тушновой

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Торжественное открытие мемориальной доски, посвященной выдающейся советской поэтессе и переводчице Веронике Михайловне Тушновой, состоялось сегодня в Казани. Памятный знак разместили на здании Министерства здравоохранения Республики Татарстан по адресу ул. Бутлерова, д. 40/11. Событие приурочили к 115-летию со дня рождения литератора.

Вероника Тушнова родилась в Казани 14 марта 1911 года в семье известного местного врача. По настоянию отца она получила медицинское образование: училась на медицинском факультете Казанского университета (1928–1931 гг.) и в Ленинградском медицинском институте.

В годы Великой Отечественной войны, а именно с 1941 по 1943 год, доктор Тушнова работала палатным врачом в нейрохирургическом госпитале для раненых бойцов Красной Армии, который располагался в родной Казани. Именно здесь, пройдя через боль, утраты и тяжелый ратный труд, она окончательно сформировалась как поэтесса.

Церемония собрала представителей органов власти, творческой интеллигенции, студентов, школьников и почитателей таланта поэтессы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник управления общего образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Татьяна Алексеева.

«Как интересно повелось у нас в России, что две совершенно разные области – медицина и литература – идут рука об руку, предоставляя огромное количество интереснейших биографий, сложнейших жизненных сценариев и удивительных стихов, удивительных произведений. Антон Павлович Чехов был медиком и литератором, Михаил Афанасьевич Булгаков – хирург и человек, создающий "Записки юного врача". Вероника Михайловна Тушнова прожила не очень долгую жизнь, но была удивительно талантлива», – отметила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская подчеркнула, что открытие памятной знаковой композиции в День Пушкинского лицея стало прекрасной традицией для увековечения памяти выдающихся личностей, прославивших город.

«Сегодня особенный день. 19 октября – День Пушкинского лицея. И стало традицией в этот день открывать памятники и мемориальные композиции в честь поэтов. Именно в день Пушкинского лицея в Год воинской и трудовой доблести мы открываем мемориальную композицию нашей замечательной уроженке города Казани Веронике Михайловне Тушновой», – отметила Александровская.

Инициатива создания мемориала принадлежала писательской общественности во главе с Нелли Ахуновой и получила поддержку Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Автором скульптурной композиции стал член Союза художников Татарстана и Союза художников России Тимофей Тюрин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Творческое наследие Вероники Тушновой вошло в золотой фонд русской лирики XX века. Ее стихи о высокой любви, преданности и «памяти сердца» звучат предельно искренне и просто. Многие произведения поэтессы легли на музыку и стали всенародно любимыми песнями («Не отрекаются любя», «А знаешь, всё ещё будет!..», «Сто часов счастья» и др.).

Кроме того, Вероника Михайловна оставила яркий след как талантливая переводчица: благодаря ее труду советские читатели познакомились с глубиной произведений татарского поэта Габдуллы Тукая и бенгальского классика Рабиндраната Тагора.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Особенно трогательным моментом стало выступление внучки поэтессы Натальи Тушновой-Пелехацкой, впервые посетившей Казань:

«Я в первый раз приехала в Казань и окунулась в такую любовь. Мне хочется от лица всей своей семьи сказать огромное спасибо всем, кто помнит Веронику Тушнову, кто добился появления этой доски. Когда я ее увидела, я поняла, что плачу. Это место – самое главное в Казани, связанное с бабушкой. Поэтом она стала именно здесь. Только в войну, когда прошла через боль, горе и кровь, в ней что-то переломилось, и появились ее стихи, которые все сейчас знают».

Наталья также прочла проникновенные строки Вероники Тушновой:

«Не отрекаются любя.

Ведь жизнь кончается не завтра.

Я перестану ждать тебя,

А ты придешь совсем внезапно...»