В Казани открыли мемориальную доску первому президенту Академии наук РТ Мансуру Хасанову

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани сегодня открыли мемориальную доску, посвященную государственному и общественному деятелю Татарстана Мансуру Хасанову. Плита установлена на главном здании Академии наук РТ, которой он руководил в 1992 – 2006 годах.

«У Мансура Хасановича была богатая трудовая биография. Он долгие годы вел научно-педагогическую деятельность, работал в советских партийных органах. Внес большой вклад в развитие национального образования, здравоохранения, науки, культуры, физкультуры и спорта, журналистики», – сказал на торжественной церемонии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что административная, педагогическая и исследовательская деятельности Хасанова отмечены многочисленными государственными и научными наградами. «В нашей памяти Мансур Хасанович остается и как основатель Академии наук. Мемориальная доска на стенах родной академии – еще один важный знак признания больших заслуг ученого, дань уважения его бесценному вкладу в общее дело», – заявил руководитель республики.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев добавил, что Хасанов был всесторонне развитой личностью, всегда был предан своему делу и служению народу, многое сделал в области культуры, науки и образования. «Сейчас в образовании проблем больше, чем в то время, – настолько была выстроена система. Времена перестроечные, поэтому сложности есть. Но классическую схему, которая пользуется поддержкой государства, надо использовать», – заметил он.

По словам Шаймиева, республика первой среди других российских субъектов создала Академию наук. «Безусловно, огромная заслуга в этом Мансура Хасановича, его авторитет не только в нашей республике, но и в российском научном пространстве сыграл огромную роль. И сегодня мы отдаем дань этой личности. Наверное, нет человека, который бы его не любил и не уважал. Давайте увековечим его память», – отметил он.

Академия наук Татарстана была создана по указу Президента республики от 30 сентября 1991 года, напомнил руководитель этой организации Рифкат Минниханов.

«Благодаря организаторскому таланту Мансура Хасановича и активной поддержке государственных структур академия вскоре превратилась в научную организацию, вносящую значимый вклад в социально-экономическое развитие нашей республики и России. И сегодня Татарстан может гордиться этим интеллектуальным и духовным потенциалом», – констатировал он.

По мнению президента Академии наук РТ, с открытием мемориальной доски в память о Мансуре Хасанове «восторжествовала историческая справедливость». «Своим трудолюбием, искренним патриотизмом, широким кругозором и глубокими знаниями, масштабностью мышления и талантом оратора и публициста Мансур Хасанович снискал заслуженный авторитет и глубокое уважение коллег и общественности», – убежден он.

Булат Хасанов поблагодарил участников церемонии за увековечение памяти своего отца. «В этом здании он проработал 14 лет, много сил отдал для создания академии. Все, что он сделал, во многом благодаря поддержке Минтимера Шаймиева», – поделился сын первого президента Академии наук.

Автором мемориальной доски выступил скульптор, член Союза художников РТ Тимофей Тюрин.

Мансур Хасанов в 1971 – 1992 годах занимал должности заместителя Председателя, первого заместителя Председателя Совета Министров ТАССР и первого заместителя Премьер-министра РТ. В 1992 году был избран президентом Академии наук РТ и занимал эту должность до 2006 года. В 1994 – 2010 годах также работал директором Института татарской энциклопедии Академии наук РТ.

В 1963 – 1990 годах был депутатом Верховного Совета ТАССР, в 1963– 1971 годах – председателем Постоянной комиссии Верховного Совета ТАССР по народному образованию и культуре, в 1971 – 1990 годах – Комитета по Государственной премии ТАССР имени Г. Тукая в области литературы и искусства, в 1993 – 2005 годах – Комиссии при Президенте РТ по Государственной премии РТ в области науки и техники.