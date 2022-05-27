В Казани открыли мемориальную доску первому Премьер-министру РТ Мухаммату Сабирову

фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани сегодня открыли мемориальную доску в честь первого Премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова. Памятный знак установили на фасаде дома №53 по улице Чехова. В мероприятии приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, первый вице-премьер Рустам Нигматуллин, дети, внуки и правнуки государственного и общественного деятеля.

«Мухаммат Галлямович как-то по-особому подходил к решению многих важных задач развития республики. Веря ему, вся наша команда сплоченно работала, и Татарстану удалось сохранить все то, что мы имеем сегодня. Сохранили многовекторную, наукоемкую экономику республики», – сказал руководитель парламента.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мухаметшин подчеркнул, что Мухаммат Сабиров во всех отраслях был профессионалом. «К нему уважительно относились на федеральном уровне, к его профессионализму, твердости. Он был очень жесткий и требовательный. При нем удалось подписать межправительственное соглашение, договоры», – вспомнил он.

Председатель Госсовета отметил, что в Татарстане сложилась хорошая традиция – чтить память видных деятелей. «Сила нашей республики – в народе, в той благодарной памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие Татарстана. Мы будем долго помнить этого замечательного человека, и памятная доска пусть о нем напоминает», – заявил он.

Рустам Нигматуллин добавил, что Мухаммат Сабиров – выдающийся государственный деятель России – был волевым, принципиальным и требовательным человеком. «Иногда был даже резок в суждениях. И до конца отстаивал свою позицию. Думаю, что память о нем в сердцах многих людей найдет свой отклик. Мы будем его помнить, учиться у него, поскольку то, что он сделал, – это фундамент дальнейшей работы и развития республики», – заметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наверное, простых лет управления государством не бывает, но те годы – это своего рода революция, когда один привычный экономический уклад жизни кардинально меняется на другой. И надо было сделать так, чтобы все прошло спокойно и люди это нормально воспринимали. Думаю, что нагрузка в тот момент была очень серьезная, задачи сложные. Сейчас, когда прошли годы, кажется, что мы победили, но было непросто», – продолжил первый заместитель Премьер-министра РТ.

Дочь Мухаммата Сабирова Гузэль Волкова поблагодарила жителей дома, на котором установлена памятная плита, за их единогласное решение обратиться в Правительство Татарстана с просьбой установить мемориальную доску.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Папа и сейчас для нас является примером, потому что люди с такой работоспособностью, преданностью работе встречаются очень редко. Мы знали, что это человек, которого мы не можем подвести, к которому мы всегда можем обратиться. Он был очень хорошим семьянином. Его чувства к нашей маме являются для нас примером. На мероприятие приехали все внуки и правнуки Мухаммата Галлямовича, даже из других городов, потому что для них это тоже личность-пример», – подытожила она.

Автором мемориальной доски стал скульптор, выпускник Казанского художественного училища, член Союза художников РФ Фаниль Валиуллин.

Мухаммат Галлямович Сабиров родился 29 марта 1932 года в деревне Ново-Курмашево Кушнаренковского района Башкирской АССР. В 1955 году окончил учебу в Уфимском нефтяном институте, в 1983-м — в Академии народного хозяйства СССР.

С 1984 по 1989-й занимал должность зампреда Совета министров ТАССР, а с 1989 по 1995 год был Премьер-министром Республики Татарстан.

В марте 2015 года скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронен на Арском кладбище.