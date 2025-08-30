В Казани открыли мемориальную доску Кияметдину Абрамову

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В Казани сегодня открыли мемориальную доску Председателю Совета народных комиссаров ТАССР в 1930-1937 годы Кияметдину Абрамову. Она установлена на фасаде дома № 54 по улице Карла Маркса, где в 1933-1937 годы жил этот государственный деятель.

Мемориальная доска установлена по инициативе ветеранов Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и родственников Абрамова. Ее открытие стало возможным благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«В 1930-е годы Кияметдин Алимбекович проводит очень большую работу, возглавляя исполнительную власть нашей республики. Он как патриот своей Родины активно боролся за то, чтобы полномочия были у субъектов, за то, чтобы каждый народ мог сохранить свои традиции и обычаи. А самое главное – он приложил много усилий на разведочные работы, и с тех пор нефтяная промышленность стала стремительно развиваться. Говоря ему спасибо за инициативы и добрые дела, сегодня продолжаем его работу», – сказал на торжественной церемонии Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что открытие памятных досок выдающимся жителям Татарстана уже стало хорошей традицией.

«Таким образом сохраняем память о них, и со словами благодарности вспоминаем вклад таких выдающихся сынов Татарстана в развитие сегодняшней республики. Абрамов заслужил многие похвалы и добрые слова. Он был одним из первых, кто тогда, в годы репрессий, говорил о статусе нашей республики», – заметил спикер парламента.

Мухаметшин отметил, что именно при нем в 1934 году Татария была впервые награждена высшей правительственной наградой СССР – Орденом Ленина. Самого Абрамова наградили таким орденом в 1935 году «за выдающиеся успехи в деле руководства работой по республике».

«Думаю, что если бы он в те трудные годы не занимал активную жизненную позицию, то перестал бы себя уважать. Хотя были репрессии. Он тоже был расстрелян, но наш народ восстановил истину об этом герое, легендарном человеке, и правда восторжествовала. Будущее поколение татарстанцев должно об этом знать и помнить. Уверен, что у Татарстана будущее очень светлое, надежное и уверенное», – заявил он.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов назвал Абрамова выдающимся государственным деятелем, «одним из архитекторов современного Татарстана». «Он внес огромный вклад в становление современного Татарстана, его агропромышленного комплекса, промышленной индустрии. Сегодня мы поддерживаем тот темп развития, который задан этим человеком», – сказал он.

Родственник Абрамова Раис Сабирзянов поблагодарил руководство республики за установку мемориальной доски. Он также высказал слова благодарности за высокую оценку деятельности Абрамова.

Автор мемориальной доски – скульптор, член Союза художников Татарстана Зульфия Мухамедьянова.

Кияметдин Абрамов родился 7 июня 1897 года в селе Старые Тинчали Буинского уезда Симбирской губернии. В 14 лет он уехал на Донбасс, где стал работать шахтером. В 1916 году из-за обвала на шахте потерял руку, после чего был вынужден навсегда оставить физический труд.

После Абрамов работал учителем татарской школы в Буинском уезде, вел культурно-просветительную работу среди молодежи, был инспектором волостного продовольственного комитета в селе Мунчалеево Буинского кантона.

На должность председателя Совета народных комиссаров ТАССР был назначен в 1930 году в 33-летнем возрасте. При нем регион стал аграрной индустриальной республикой и занял передовые позиции в стране. Появились крупные электростанции, заводы – синтетического каучука, авиационный, моторостроительный, а также фабрика кинопленки и многие другие объекты.

По его инициативе в 1936 году был организован кабинет недр и подземных вод, который занимался изучением геологического строения территории Татарии. В годы его руководства открылись химико-технологический и авиационный институты.

