В Казани открыли мемориальную доску бывшему главному санитарному врачу Абраму Якобсону

У главного здания Управления Роспотребнадзора по Татарстану открыли мемориальную доску памяти Абрама Львовича Якобсона, который с 1965-го по 1984 год был главным врачом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Абрам Львович прошел Великую Отечественную войну, ушел на фронт спустя год после 10 класса, летом 1942-го. Победу встретил в Кракове в Польше. После войны выучился на стоматолога. По распределению попал в Куйбышев, но спустя время вернулся в Казань. И 44 года своей жизни он посвятил санитарной службе республики.

«Сегодня очень волнительный, значимый и торжественный день для службы. Установка мемориальной доски безусловно увековечивает память любимого многими сотрудниками службы Абрама Львовича. Его качества – это удивительная доброта, отзывчивость и жизнелюбие», – отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дочь Альберта Львовича Татьяна Якобсон поблагодарила всех, кто причастен к увековечиванию памяти ее отца.

«Сегодня, получается, мой отец снова собрал нас всех с вами. Я вижу родные лица, очень много родных лиц. Здесь наши друзья и те, кого помню с той поры, когда мой отец еще работал. Отец был счастливый человек. Он очень любил жизнь и людей, своих близких, семью, свою работу и коллектив», – сказала она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почтить память бывшего начальника сегодня пришли порядка пятидесяти ветеранов службы. Все они в один голос вспоминали его как прекрасного руководителя и соратника, который заботился о подчиненных.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Татьяна Якобсон рассказала, что была очень тронута, когда Марина Патяшина призналась, что установить мемориальную доску – ее мечта. И сегодня она осуществилась.

«Папочка, спасибо тебе», — заключила его дочь, повернувшись к мемориальной доске.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главный санитарный врач РТ добавила, что открытие приурочили к столетнему юбилею Роспотребнадзора России. К этой же дате в здании ведомства на Большой Красной появился музей, посвященный истории республиканской санитарной службы. Марина Патяшина лично провела экскурсию. В нем собрали всю информации о службе с момента ее основания – 102 года назад – до сегодняшнего дня.