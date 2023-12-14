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В Казани открыли мемориал погибшим при исполнении долга военнослужащим Росгвардии
В казанском специальном моторизованном полку Приволжского округа Росгвардии состоялось открытие мемориала погибшим при исполнении воинского долга военнослужащим – специалистам технического обеспечения. Гранитный монумент установили недалеко от въезда в автопарк воинской части.
На церемонии открытия присутствовал заместитель командующего Приволжским округом войск Росгвардии по вооружению, начальник техники и вооружения генерал-майор Владислав Анисимов, а также член семьи погибшего военнослужащего.
На мероприятии также присутствовали должностные лица Управления Росгвардии по РТ, ветераны воинской части и представители духовенства. После того, как с монумента сняли полотно, почетные гости и военнослужащие воинской части возложили к мемориалу цветы.
Открытие памятника завершилось прохождением личного состава воинской части торжественным маршем под звуки военного оркестра.
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