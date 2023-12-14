В Казани открыли мемориал погибшим при исполнении долга военнослужащим Росгвардии

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

В казанском специальном моторизованном полку Приволжского округа Росгвардии состоялось открытие мемориала погибшим при исполнении воинского долга военнослужащим – специалистам технического обеспечения. Гранитный монумент установили недалеко от въезда в автопарк воинской части.

На церемонии открытия присутствовал заместитель командующего Приволжским округом войск Росгвардии по вооружению, начальник техники и вооружения генерал-майор Владислав Анисимов, а также член семьи погибшего военнослужащего.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

На мероприятии также присутствовали должностные лица Управления Росгвардии по РТ, ветераны воинской части и представители духовенства. После того, как с монумента сняли полотно, почетные гости и военнослужащие воинской части возложили к мемориалу цветы.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

Открытие памятника завершилось прохождением личного состава воинской части торжественным маршем под звуки военного оркестра.