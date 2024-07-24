В Казани открыли магистерскую программу по изучению и производству полиолефинов

На базе передовой инженерной школы ПромХимТех КНИТУ открылась магистерская программа по изучению и производству полиолефинов. Она станет фундаментом для образования сильной научной школы в области синтеза, технологии получения и переработки наиболее распространенных пластиков.

Полиолефины, к которым относятся, в частности, полиэтилен и полипропилен, используются повсеместно: от упаковки и строительства до самолетостроения и освоения космоса. Россия сегодня один из крупнейших в мире производителей полиолефинов (в 2023 году страна произвела 5,3 млн тонн). В ближайшие пять лет этот объем может возрасти в два раза. Благодаря проектам СИБУРа на холдинг приходится более 80% выпуска полиолефинов в нашей стране.

Новая магистерская программа рассчитана на 2 года очного обучения. Она посвящена полному циклу получения полиолефинов – в нее включена базовая программа по полимерам, спецкурсы по синтезу и переработке полиолефинов, практикум полного цикла по их получению и по их исследованию, стажировки на предприятиях холдинга.

Специально для магистерской программы в КНИТУ созданы четыре специализированные лаборатории, позволяющие воспроизвести весь процесс производства. Что поможет магистрантам получить все необходимые знания и базовые навыки для того, чтобы создавать инновационные синтетические материалы, используемые в передовых отраслях экономики, спецкомпоненты и катализаторы, тем самым вносить свой вклад в технологическую независимость страны.

Выпускники смогут присоединиться к команде инновационного Центра научных исследований и масштабирования технологий СИБУРа, который планируют открыть в 2026 году в Казани, а также одного из девяти других научно-исследовательских центров компании по всей России и производственных предприятий.

Приемная кампания продлится до 12 августа, заявление могут подать выпускники любых российских вузов, подробнее на сайте pish-promhimtex.ru.