В Казани открыли фотовыставку «Волонтеры СВО»

Фото: tatarstan.er.ru

В Вахитовском районе Казани на Аллее Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу погибшим сотрудникам транспортной отрасли, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. В рамках памятных мероприятий также открылась фотовыставка «Волонтеры СВО» на станции метро «Суконная Слобода», сообщается на сайте «Единой России».

В мероприятии приняли участие исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России», депутат Казгордумы Танзиля Ракова, депутат Казгордумы Айдар Абдулхаков, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, председатель Комитета по делам детей и молодежи ИКМО Казани Игорь Хвостиков, участники СВО и многие другие.

Обращаясь к участникам церемонии, Айдар Абдулхаков отметил, что память о подвиге поколения победителей остается нравственной основой общества и примером истинного служения Родине.

«Эта дата имеет особое значение для каждого из нас. Наши коллеги, отцы, братья и деды ковали Победу, преодолевая тяжелейшие испытания ради будущих поколений. Сегодня наша обязанность – сохранять историческую память, передавать ее молодежи и с уважением относиться к подвигу тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Пока жива память о героях – жива связь поколений, сила нашего народа и единство государства», – подчеркнул Абдулхаков.

Участники церемонии в торжественной обстановке возложили цветы к мемориалу, почтив память павших минутой молчания. Продолжением памятного мероприятия стала концертная программа. Со сцены прозвучали песни военных лет и современные композиции о любви к Родине, мужестве и героизме защитников Отечества.

В рамках мероприятия также прошла торжественная передача «Огня памяти». Данная инициатива реализуется советом молодежи предприятий и организаций города Казани совместно с Комитетом по делам детей и молодежи города. Акция проводится второй год подряд и становится доброй традицией, объединяющей предприятия и организации города в сохранении памяти о подвигах и трагедиях Великой Отечественной войны.

После церемонии гости мероприятия посетили станцию метро «Суконная Слобода», где открылась фотовыставка «Волонтеры СВО г. Казани».

На выставке представлены волонтеры, чья деятельность широко известна жителям города, а также те, кто ежедневно и самоотверженно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Экспозиция рассказывает о людях, для которых помощь фронту и поддержка военнослужащих стали личной ответственностью и важной гражданской миссией.

«Эта выставка – живое свидетельство времени, человеческой сплоченности и искреннего служения обществу. Мы стремимся сохранить истории людей, которые не остаются в стороне и ежедневно вносят вклад в общее дело. Особенно важно, чтобы молодое поколение знало и понимало цену взаимопомощи, патриотизма и гражданской ответственности. Такие проекты помогают сохранить правду о событиях сегодняшнего дня и людях, которые формируют историю своими поступками», – отметила Танзиля Ракова.

Напомним, фотовыставка «Волонтеры СВО» открылась в ноябре 2025 года. После старта проекта Казанское местное отделение Партии «Единая Россия» совместно с Союзом фотографов Республики Татарстан продолжили работу над экспозицией, дополнив ее фотографиями волонтерских организаций Казани. На сегодняшний день в проекте представлены 20 казанских волонтеров, а всего участие в выставке принимают 55 жителей республики.

В их числе руководитель гуманитарного центра «Молодой Гвардии Единой России» Азим Арсланов. Активист 10 раз выезжал с гуманитарными конвоями, с 2024 года передал 200 тонн гуманитарной помощи, за все время объехал более 80 подразделений и полков, а также участвовал в организации мероприятий для детей и жителей подшефных городов Татарстана – Лисичанска и Рубежного. С командой провел более 300 уроков мужества по Республике Татарстан. Награжден медалями «За содействие СВО», «Волонтер России» и почетным знаком «Волонтер Казани».

Еще одна участница выставки – координатор цеха по плетению сетей гуманитарного центра «Молодой Гвардии Единой России» Наиля Биктимирова. 25 лет занимается волонтерской деятельностью. Вот уже 2 года под ее руководством над плетением маскировочных сетей для СВО посменно трудится более 300 волонтеров-ветеранов, за что была удостоена медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

Председатель РОО «Союз фотографов Республики Татарстан» Виктория Шигапова подчеркнула, что проект имеет особое общественное и историческое значение.

«Эта выставка выполняет важнейшую задачу – сохраняет лица, истории и труд людей, которые ежедневно помогают нашим военнослужащим и поддерживают тех, кто находится на передовой. Сегодня особенно важно отражать деятельность волонтеров не только как пример гражданской ответственности и патриотизма, но и как часть современной истории нашей страны», – отметила она.

«Через фотографии мы показываем искренность, самоотверженность и единство общества, которое в непростое время объединилось ради общей цели. Такие проекты формируют уважение к труду добровольцев, укрепляют связь поколений и помогают сохранить правду о людях, чьи поступки имеют огромное значение для будущего», – добавила Шигапова.