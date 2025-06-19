«Инновации не должны вредить пациенту»: в Казани открылся форум о безопасной медицине

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева открылась третья российская научно-практическая конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения». Она посвящена совершенствованию стандартов качества и безопасности в медицинских учреждениях страны.

Организаторами форума стали Министерство здравоохранения Татарстана, Республиканская клиническая больница и Казанская государственная медицинская академия.

«Медицина в Татарстане безусловно безопасна, однако риски есть всегда, и наша работа направлена на то, чтобы их минимизировать. Очень надеемся, что сегодняшний форум позволит улучшить работу медицинских организаций нашей большой страны», – сказал первый заместитель Минздрава РТ Альмир Абашев.

По словам Альмира Абашева, между врачами регионов России идет взаимный обмен опытом. Все медработники страны двигаются параллельным курсом к единой цели: достичь высшего уровня качества помощи пациенту. Критерии этой помощи многогранны, их и обсудят участники форума.

«Мы считаем, что главная ценность для каждого – безопасность. Наша задача – вовлечь в систему безопасности не только врачей, но и все население. Мы стараемся быть открытыми и собираем площадки на всю страну, чтобы собрать лучших экспертов. Потом мы выйдем с новыми подходами по организации инновационных программ. Пример того, как это реализуется, мы видим здесь сегодня», – отметил директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В конференции приняли участие как эксперты Минздрава России, так и руководство Росздравнадзора.

«Медицинские технологии развиваются сегодня очень быстро. Должен быть соблюден баланс между совершенствованием медицинской помощи и ее безопасностью», – подчеркнул глава Национального института качества Росздравнадзора Алексей Сапанюк.

Республика Татарстан, по словам Алексея Сапанюка, считается одним из флагманов во внедрении системы менеджмента качества. Эта система направлена на достижение безопасности лечения пациентов.

«Медицина всегда сопряжена с риском для жизни человека. Многие технологии ранее спасали жизнь, но сильно калечили. То, что приходит сегодня в нашу повседневную практику, призвано этого не допустить. Это не только роботизированные системы и таргетные препараты, но и методы обучения», – рассказал директор Казанской государственной медицинской академии Рустем Хасанов.

По словам директора КГМА, важной инновацией стало создание в учебном заведении в 2023 году кафедры безопасности медицинской деятельности и оценки технологий здравоохранения. Ее цель – подготовка управленцев качеством и безопасностью медицинской деятельности. Слушателей курса, как и всех студентов-медиков КГМА, учат главному врачебному принципу – «не навреди».

На конференции также проходит интерактивная выставка «Модель безопасной клиники: технологии и решения», на которой работает настоящий пост медицинской сестры и палата. Специалисты РКБ проводят симуляционные занятия, а преподаватели Казанского медицинского колледжа демонстрируют современные VR-технологии.