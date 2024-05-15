В Казани открыли четвертый в России центр по лечению пациентов с генными болезнями кожи

В кожно-венерологическом диспансере Татарстана открылся Республиканский центр генных дерматозов. Здесь будут помогать пациентам с генетическими и аутоиммунными заболеваниями кожи.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

«Здесь пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи смогут наблюдаться централизованно, получая всю необходимую помощь в одном месте, в режиме одного окна. Это совместный проект Министерства здравоохранения республики Татарстан и благотворительного фонда „Дети-бабочки“», – отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, открывая центр.

Центр в Казани стал четверым подобным учреждением в России. Другие центры были открыты в Подмосковье, Пензенской области и Башкортостане.

С пациентами Центра будет работать мультидисциплинарная команда врачей в составе педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, эндокринолога, нефролога, офтальмолога, хирурга, ортопеда, уролога, гинеколога, кардиолога, диетолога, психиатра и даже сурдолога.

Вскоре «Татар-информ» расскажет подробнее об открывшемся центре.