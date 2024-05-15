Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани открыли четвертый в России центр по лечению пациентов с генными болезнями кожи
В кожно-венерологическом диспансере Татарстана открылся Республиканский центр генных дерматозов. Здесь будут помогать пациентам с генетическими и аутоиммунными заболеваниями кожи.
«Здесь пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи смогут наблюдаться централизованно, получая всю необходимую помощь в одном месте, в режиме одного окна. Это совместный проект Министерства здравоохранения республики Татарстан и благотворительного фонда „Дети-бабочки“», – отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, открывая центр.
Центр в Казани стал четверым подобным учреждением в России. Другие центры были открыты в Подмосковье, Пензенской области и Башкортостане.
С пациентами Центра будет работать мультидисциплинарная команда врачей в составе педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, эндокринолога, нефролога, офтальмолога, хирурга, ортопеда, уролога, гинеколога, кардиолога, диетолога, психиатра и даже сурдолога.
Вскоре «Татар-информ» расскажет подробнее об открывшемся центре.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»