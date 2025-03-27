В Казани открыли бюсты железнодорожников – Героев Социалистического Труда

Митинг, посвященный Единому дню машиниста, который отмечается на Горьковской железной дороге 27 марта, прошел сегодня в Казани. На торжественном мероприятии открыли бюсты Героев Социалистического Труда – железнодорожников Василия Вырина, Ивана Журина и Александра Павлова. Они установлены на территории сервисного локомотивного депо «Юдино-Казанский».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Профессия машиниста – ведущая на железнодорожном транспорте. Ни один поезд не придет в движение без человека этой профессии. Сейчас у нас свыше 120 тыс. членов локомотивных бригад, из них более половины – машинисты всевозможных видов тяги. Я сам долго работал машинистом, поэтому понимаю, какой это тяжелый труд», – сказал на церемонии заместитель генерального директора РЖД – начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский добавил, что сегодня стартует акция по увековечению памяти железнодорожников, которые стали Героями Социалистического Труда.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Это высокий уровень достижения профессионализма, который [был] оценен Правительством Советского Союза. Мы будет рассказывать о наших работниках, которые достигли такой высокой оценки. Мы всегда говорили, что машинист – это основная профессия на железнодорожном транспорте. Сегодня это очень важный и востребованный труд, и от профессионализма каждого зависит многое», – заявил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов поблагодарил руководство РЖД и ГЖД за корпоративную политику по увековечению памяти выдающихся работников отрасли.

«Сегодня мы стали свидетелями того, как эта политика по увековечению памяти о мужестве и чести претворяется в жизнь. В преддверии Дня Великой Победы проведение таких мероприятий, когда мы можем отдать дань памяти нашим отцам и дедам, очень ценно», – подчеркнул он.

По словам и. о. главы Кировского и Московского районов Казани Ильсура Хисматуллина, важно, что на мероприятие пришли студенты, поскольку они узнали о людях, внесших особый вклад в развитие железной дороги. «Мы ожидаем столетия Кировского района (существовавший с 1925 года Заречный район Казани в 1931-м был переименован в Пролетарский, а в 1935-м – в Кировский – прим. Т-и). И эта территория, несомненно, тоже будет развиваться», – отметил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На мероприятии также присутствовали железнодорожники, ветераны отрасли, родственники Героев Социалистического Труда.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ».