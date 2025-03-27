В Казани открыли бюсты железнодорожников – Героев Социалистического Труда
Митинг, посвященный Единому дню машиниста, который отмечается на Горьковской железной дороге 27 марта, прошел сегодня в Казани. На торжественном мероприятии открыли бюсты Героев Социалистического Труда – железнодорожников Василия Вырина, Ивана Журина и Александра Павлова. Они установлены на территории сервисного локомотивного депо «Юдино-Казанский».
«Профессия машиниста – ведущая на железнодорожном транспорте. Ни один поезд не придет в движение без человека этой профессии. Сейчас у нас свыше 120 тыс. членов локомотивных бригад, из них более половины – машинисты всевозможных видов тяги. Я сам долго работал машинистом, поэтому понимаю, какой это тяжелый труд», – сказал на церемонии заместитель генерального директора РЖД – начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов.
Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский добавил, что сегодня стартует акция по увековечению памяти железнодорожников, которые стали Героями Социалистического Труда.
«Это высокий уровень достижения профессионализма, который [был] оценен Правительством Советского Союза. Мы будет рассказывать о наших работниках, которые достигли такой высокой оценки. Мы всегда говорили, что машинист – это основная профессия на железнодорожном транспорте. Сегодня это очень важный и востребованный труд, и от профессионализма каждого зависит многое», – заявил он.
Глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов поблагодарил руководство РЖД и ГЖД за корпоративную политику по увековечению памяти выдающихся работников отрасли.
«Сегодня мы стали свидетелями того, как эта политика по увековечению памяти о мужестве и чести претворяется в жизнь. В преддверии Дня Великой Победы проведение таких мероприятий, когда мы можем отдать дань памяти нашим отцам и дедам, очень ценно», – подчеркнул он.
По словам и. о. главы Кировского и Московского районов Казани Ильсура Хисматуллина, важно, что на мероприятие пришли студенты, поскольку они узнали о людях, внесших особый вклад в развитие железной дороги. «Мы ожидаем столетия Кировского района (существовавший с 1925 года Заречный район Казани в 1931-м был переименован в Пролетарский, а в 1935-м – в Кировский – прим. Т-и). И эта территория, несомненно, тоже будет развиваться», – отметил он.
На мероприятии также присутствовали железнодорожники, ветераны отрасли, родственники Героев Социалистического Труда.
Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ».