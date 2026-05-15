В Казани открыли бюст ветерана-газовика Касима Салимгареева

Торжественная церемония открытия памятного бюста ветерана-газовика Касима Салимгареева состоялась сегодня в Обществе «Газпром трансгаз Казань». Церемония приурочена к 102-летию со дня рождения ветерана Отечественной войны, одного из первых газовиков Татарстана.

В церемонии участвовали руководство компании, генерал-майор Александр Бородин, глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов, родные, автор бюста — народный художник РТ Рустам Габбасов, работники, ветераны Общества и юнармейцы.

«Мы стремимся быть достойными их наследия, продолжать начатое ими дело, передавая новым поколениям специалистов память о высоких традициях предшественников. Пусть память о Касиме Салимгареевиче и наших дорогих ветеранах живет вечно, вдохновляя молодых работников на новые трудовые свершения!», — сказал генеральный директор Рустем Усманов.

В завершение церемонии собравшиеся возложили к бюсту цветы.