В Казани открыли большой елочный городок, чтобы «дети верили в чудо»

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня Казанский ипподром превратился в пространство настоящей сказки для детей. Здесь открылся елочный городок, где будут работать аттракционы и новогодняя ярмарка (она продлится до 13 января), а также каток и тюбинговая горка. Также на территории будут установлены яркие фотозоны и домик Деда Мороза, который отворит свои двери для всех желающих.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«В свое время организовывался елочный городок, который очень полюбился казанцам, но в период пандемии [коронавируса] от него временно отказались на несколько лет. С прошлого года, и в этом году особенно, мы благодаря поддержке наших коллег из Правительства, наших друзей с предприятий и Казанского ипподрома возродили этот елочный городок. Потому что достаточно населенный район (Советский — прим. Т-и), и не хватало новогодней точки притяжения. И вот так с мира по нитке удалось сделать такую красоту, чтобы самым маленьким казанцам продолжалось верить в чудо», — рассказал «Татар-информу» глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

На Казанском ипподроме также предусмотрены детское колесо обозрения, яркая цепочная карусель и мини-поезд для юных посетителей, каток и много других развлечений. Тут установлена и самая высокая в столице Татарстана, десятиметровая, фигура Деда Мороза. У желающих есть возможность покататься на багги, санях и лошадях.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Очень красивые локации, хорошо, что такие праздники устраивают, потому что это помогает людям поднять настроение перед Новым годом. Больше всего понравилось, что много активных людей, аниматоров, которые поднимают настроение не только взрослым, но и, главное, детям», — поделилась с агентством впечатлениями одна из посетительниц мероприятия.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Вся церемония открытия проходила под музыкальное сопровождение. Параллельно выступали аниматоры со своими номерами. Проходили разные интерактивы для юных посетителей: перетягивание каната, катание на санках, игра в хоккей на небольшой площадке. Также работала локация, где дети могли написать и отправить письмо Деду Морозу. Все пришедшие ушли с подарками в виде новогодних шапочек, а кто-то и с призами состоявшегося розыгрыша от одной из радиостанций.