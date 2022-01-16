В Казани открылась выставка художника Ильяса Айдарова, чьи картины побывали в космосе

В Казани открыла выставка художника Ильяса Айдарова «Казань в сердце моем», чьи картины побывали в космосе. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Этот художник и архитектор — правнук Мутыгуллы Тухватуллина (1845–1920), татарского просветителя, имама татарской Красной мечети города Уральска, духовного наставника и учителя Габдуллы Тукая», — отметила пресс-служба ведомства.

Уникальная выставка картин на борту МКС прошла в начале 2000-х. Отмечается, что Айдаров стал первым в истории человечества художником, который выставлялся за пределами Земли. Запись об этом есть в Книге рекордов Гиннесса.

Выставка в галерее «Дом-Art» продлится до 17 марта 2022 года.