В Казани открылась выставка вузов Минобороны РФ «Есть такая профессия Родину защищать!»

Профориентационная выставка вузов Министерства обороны России «Есть такая профессия Родину защищать!» открылась сегодня в Казани в историческом парке «Россия – Моя история». В ней принимают участие представители 22 учебных заведений, которые рассказывают о программах подготовки будущих офицеров и условиях поступления. На выставке представлены экспонаты стрелкового оружия.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Это уникальное мероприятие, связанное с гордостью Российской Федерации – военными вузами Министерства обороны России. Действительно, есть такая профессия – Родину защищать. Эта профессия связана с мужеством и отвагой. Мы все гордимся выпускниками военных вузов нашей страны», – сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на торжественной церемонии открытия выставки.

Она поблагодарила представителей вооруженных сил России. «Спасибо вам за нашу защиту. Вы – наша опора, наша надежда. Мы уверены, что новое поколение военных нашей страны продолжит славные традиции, которые были заложены нашими предками, нашими воинами-победителями», – добавила Фазлеева.

В нашей стране на сегодняшний день работают 42 военных учебных заведения Министерства обороны РФ. Свои экспозиции на интерактивной выставке представили 22 из них. Они знакомят школьников, суворовцев и кадетов с учебными заведениями, рассказывают об особенностях поступления в военные вузах страны, преимуществах обучения.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«По Российской Федерации с осени проводится 11-я акция под названием «Есть такая профессия Родину защищать!», она проводится каждый год. Хорошо, что наша республика – флагман в этой работе. Мы надеемся, что наши ребята, посещая эту выставку, познают, что есть такая профессия – Родину защищать», – сказал начальник отдела Военного комиссариата РТ, полковник Ильшат Каримов.

Врио заместителя начальника Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища по военно-политической работе, подполковник Александр Коломин сообщил, что испокон веков государственная служба являлась неотъемлемой частью российского государства. «Многие столетия наша страна подвергалась многочисленным набегам кочевников, интервенции со стороны европейских государств, а также конфронтации со стороны "западных партнеров"», – заметил он.

Более чем миллионная армия остается оплотом мира спокойствия для граждан России, выполняет поставленные перед ней задачи. «Весомый вклад в зоне специальной военной операции принесли выпускники нашего училища. Более 2000 офицеров награждены государственными наградами, а 28 из них удостоены высшей награды Героя Российской Федерации», – подчеркнул Коломин.

С начала специальной военной операции на защите интересов государства находится около 11 тысяч участников движения юнармии, среди них три Героя России и более 700 Кавалеров Ордена мужества. С каждым годом все больше юнармейцев выбирают для себя профессию защищать Россию, поступают в учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, становятся офицерами, связывают свою жизнь с армией.

«Дорогие наши кадеты, учащиеся, конечно, смысл нашего мероприятия, чтобы в ваших умных головках возникла такая мысль: "А может, мне действительно поступить в военное училище, попробовать?". Учеба интересная, служба интересная, а полученные знания – огромные», – сказал, обращаясь к присутствующим на мероприятии молодым людям, заместитель председателя Республиканской общественной организации ветеранов «Союз ветеранов РТ», подполковник Александр Поляков.

Главная цель выставки заключается в агитация молодежи к поступлению в военные высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Выставка продолжит работу до 9 декабря.