В Казани открылась выставка военных листовок и плакатов на языках народов СССР

В Доме дружбы народов Татарстана сегодня открылась выставка листовок и плакатов Великой Отечественной войны «Языков много, Победа одна». С экспозицией ознакомился глава парламента, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Выставка посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны и 76-летию Великой Победы. На ее открытии Мухаметшин поблагодарил организаторов мероприятия, которым удалось собрать уникальные экспонаты, демонстрирующие героизм советского народа.

«Несмотря на прошедшие 76 лет, важно сохранить в памяти подвиг наших дедов и отцов, многие из которых сложили головы на полях сражений за Великую Победу. Они являются олицетворением самоотверженности и героизма. Мы понимаем всю ответственность того, что память о Победе должна передаваться из поколения в поколение», — сказал глава парламента.

Он упомянул, что более 700 тыс. татарстанцев отправились на фронт, и каждый второй не вернулся с полей сражений.

«Тогда никто не поднимал вопрос, какой ты национальности и вероисповедания. Все встали единым строем на защиту Отечества и спасения мира. Все понимали, что мы должны победить, чтобы сохранить свою страну и будущее своего народа», — подчеркнул Мухаметшин.

Он добавил, что миссия, в основе которой лежит идея сохранения всеобщего мира, объединяет людей и сейчас.

«Несмотря ни на какие попытки умалить роль советского народа, важно сохранить историческую правду. Это наш священный долг», — убежден Председатель Госсовета.

Директор Дома дружбы народов Ирек Шарипов рассказал, как создавалась выставка. По его словам, 9 мая сотрудники Дома дружбы народов ежегодно проводят выставку, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, для которой они приносят фотографии своих предков. После сбора достаточного количества уникальных экспонатов и было решено организовать эту выставку.

Шарипов также заметил, что идею организации такого мероприятия высоко оценил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. И уже поступило предложение организовать передвижную выставку в стенах Общественной палаты России.

Среди экспонатов впервые представлены листовки Политуправления Красной Армии, рассказывающие о героях Советского Союза разных национальностей на языках народов СССР — татарском, грузинском, армянском, узбекском, азербайджанском, таджикском, башкирском, кыргызском и др. Электронные копии репринтов заказывались в различных музеях и архивах, включая федеральные. Часть изображений ранее ни разу не выставлялась.

Кроме того, среди экспонатов — присяги, которые приносили военнослужащие, призванные в ряды Красной Армии также на разных языках. Отдельный стенд посвящен циклу статей писателя Ильи Эренбурга о народах СССР, воюющих с нацизмом, — «Татары», «Киргизы», «Армяне» и др.