В Казани открылась выставка турецкого живописца, пиксели картин которого — веревки

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась выставка художника из Турции Ахмета Йешиля «Звуки и следы». Все 34 произведения этого знакового современного живописца, выставка которого в России проводится впервые, объединяет специфический художественный прием, собственная творческая находка – все картины, все их образы сотканы красками, но из элементов крученой веревки в качестве своеобразных пикселей.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Большинство работ абстрактны. Их названия, например, «Трогай – не трогай», серия одноименных выставке картин «Звуки и следы», «Ультрафиолетовый», «Результат (конец)» или, пожалуй, самая популярная и рассматриваемая картина «Подробности участия в преступлении». Это восемь прямоугольников по вертикали и восемь по горизонтали, которые вместе составляют прямоугольник большей площади, где не хватает одного «кирпичика». Каждый такой кирпичик, как и все остальные, цельные картины художника, также написан пикселями Йешиля – крученой веревкой. Эта работа собрала на вернисаже большое количество любопытствующих взглядов и вопросов: ее рассматривали вблизи, фотографировались с ней и фотографировали ее, сопоставляли с названием, обсуждали.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Среди представленных на выставке в той же «веревочной» манере и классический в остальном натюрморт с цветами, который лишь при ближайшем рассмотрении, как тканый ковер, распадается на мелкие кажущиеся текстильными элементы.

«Веревочный» прием, рассказал Ахмет Йешиль, родился постепенно. Живописью турецкий мастер, со студенчества прикованный к инвалидной коляске, занимается уже 43 года, впервые крученая веревка как элемент появилась на его картинах ещё в 80-е годы прошлого века. Тогда его творчество было посвящено теме женщины и ребенка, социальным вопросам. Затем веревки выросли в самостоятельный художественный почерк.

«Я понял, что веревки создают мой неповторимый стиль рисования, и сконцентрировался на них. Говоря философски, статичность веревки помогает акцентировать динамичность повседневной жизни. Дополнительно я использую светлые и темные тона, которые и формируют особое значение картин. Это такой диалектический язык для создания космоса бытия, когда веревка перестает существовать как предмет и превращается в объект искусства в картинах. Она же выражает мою идентичность и мой особый стиль», – признался Ахмет Йешиль.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

Динамичную жизнь – любовь, ненависть и другие чувства, проблемы социума – художник способен связать красками и символом веревки в единую картину. Порой кажется, что картины не прорисованы, а созданы действительно из грубых крученых веревок, которые затем окрашены. Есть среди созданных им за годы творчества и такие, признался на вернисаже Ахмет Йешиль, но в выставку в Казани вошли только написанные за последние четыре года.

«Выставка читается как единое произведение. В творчестве Ахмета Йешиля отражена колоссальная озабоченность тем, что происходит в мире, и в то же время художник дает нам всем надежду на то, что благополучная, счастливая жизнь возможна, что мы можем сохранить планету. Выставка уникальна, интересна, пластична. Она не только тревожна, но и радостна. В картинах мы видим и прорывы, которые дают нам ту самую надежду», – отметила директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Генеральный консул Турции в РТ Исмет Эрикан, при чьем непосредственном участии и инициативе в Казани открылась выставка «Звуки и следы», а также еще ряд проектов в течение последнего месяца, подчеркнул, что искусство – это самая прекрасная нить и связь, объединяющая народы, языки и культуры.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

«Веревки, нити необходимы, когда что-то нужно связать. Их сегодня представил нам Ахмет Йешиль. Мы со своей стороны хотим познакомить вас с лучшими образцами турецкого искусства. Пока вам не надоест, пока вы не перестанете посещать наши проекты, мы будем привозить вам все больше подобных выставок. Будьте готовы к подобным сюрпризам в 2022 году», – анонсировал он.

В его личной коллекции, признался Исмет Эрикан, есть несколько картин Ахмета Йешиля. С художником Генеральный консул Турции в РТ лично знаком уже около 30 лет.

Поздравление с открытием выставки в Казани и благодарность за возможность познакомиться с творчеством Ахмета Йешиля автору от имени Председателя парламента Татарстана Фарида Мухаметшина зачитала депутат Госсовета РТ шестого созыва Римма Ратникова.

121-я персональная выставка Ахмета Йешиля «Звуки и следы» будет принимать посетителей до 16 января (для посещения необходимо предъявить QR-код). А сам художник, к слову, 27 ноября отправится на выставку в Майами.