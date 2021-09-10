В Казани открылась выставка раритетных автомобилей Ak Bars Retro Cars

В Казани открылся выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars, в котором представлено около 40 уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов XX и XXI веков. Выставка состоит из 6 зон с образцами отечественного и импортного автопрома, площадки автогоночной команды «КАМАЗ-мастер», коллекции кубков и медалей команды «Тимерхан», а также кафе с коворкингом. Общая площадь комплекса составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. Генеральный партнер Ak Bars Retro Cars — Ак Барс Банк.

«Ниша музеев ретро автомобилей в Татарстане свободна, при этом старинные машины всегда вызывают повышенное внимание, — пояснил директор выставочного комплекса Ak Bars Retro Cars Эмиль Хайрутдинов, — Мы ездили по России и смотрели, какие есть автомузеи и как они работают. Также провели предварительный соцопрос. Собрав необходимую информацию, приступили к разработке проекта».

Выставка ориентирована на самую широкую аудиторию: казанцы, гости столицы и среди них — молодежь и дети, которым может быть особенно интересна история мирового автомобилестроения. Среди представленных экспонатов такие раритеты, как советский автомобиль представительского класса ЗИС 110, британский спортивный автомобиль 1966 года Shelby Cobra 427, Bugatti Veyron Grand Sport и т.д.

«Уже сейчас наши гости могут примерить на себя роль настоящего гонщика. К услугам посетителей предлагается симулятор ралликроссового автомобиля Citroen, установленный на гидравлической системе. Все трассы в этом проекте — прототипы реальных раллийных трасс мира», — заявил Хайрутдинов.

Помимо этого, можно испытать виртуальные шлемы, которые позволят почувствовать себя за рулем гоночного суперкара в формате 360 градусов и поиграть в другие VR-игры.

На выставке представлена подробная интерактивная энциклопедия советского автопрома. Здесь можно ознакомиться с архивными снимками машин периода СССР. А также послушать или прочитать информацию о том, как производили автомобили, снимали с их участием кино и рекламу. Для самых пытливых предлагается отличный способ закрепить знания — интеллектуальная викторина по автомобильной тематике.

Каждая выставочная машина проходит обязательную процедуру детейлинга, благодаря которой выглядит так, словно только что сошла с конвейера. За состоянием транспортных средств следят самые опытные механики Казани, разбирающиеся в устройстве раритетных авто.

«За механиками закреплены несколько учеников. Ребята наберутся необходимых знаний и опыта и станут в дальнейшем специалистами в своем деле, — рассказал руководитель Ak Bars Retro Cars. — Не могу не отметить, что все наши автомобили на ходу. Их регулярно выкатывают на трассу».

В ближайшее время выставочный комплекс обеспечат необходимой инфраструктурой для проведения массовых мероприятий: будут установлены сцена и звуковое оборудование. Уже сейчас открыт кинозал, в котором также можно проводить лекции и мастер-классы.

«Татарстан — спортивный регион, а также один из центров российского автомобилестроения, — напомнил Хайрутдинов. — Наша выставка позволит увидеть республику с нового ракурса и лучше узнать ее историю».

Комплекс Ak Bars Retro Cars находится по адресу: Казань, Оренбургский тракт, д. 5/4. Время работы — с 10 до 20 часов без перерыва и выходных. Стоимость входного билета — 350 рублей, разработана гибкая система скидок. Выставку могут бесплатно посетить дети до 7 лет, ветераны Великой Отечественной войны и люди с ограниченными возможностями здоровья.

К слову, на входе в выставочный центр работает инновационная проходная биометрическая система контроля доступа — Face2. Собственная система Ак Барс Банка по распознаванию клиентов позволяет оплачивать входной билет просто взглянув в камеру. Приобрести входной билет можно и привычным способом: оплатив в кассе картой или наличными.