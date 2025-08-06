В Казани открылась выставка произведений казахского поэта Абая Кунанбаева

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В Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка, посвященная 180-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева.

Экспозиция привлекла не только широкий круг посетителей, но и представителей дипломатического корпуса, научного сообщества и государственных учреждений. Такой масштаб мероприятия в очередной раз подчеркнул значимость фигуры Абая для мировой культуры.

Перед началом церемонии генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков поделился мнением о значимости мероприятия

«Мы собрали сегодня наших друзей и всех, кому близка казахская культура, чтобы рассказать о жизни, творчестве и наследии Абая Кунанбаева. Мы пригласили коллег из Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, а также из Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета. Благодаря их экспертизе мы сможем глубже погрузиться в историю его творчества», – сказал он в беседе с журналистом «Татар – информа».

Искаков отметил, что Абай Кунанбаев – это не просто поэт. Он был композитором, философом, выдающимся общественным деятелем, новатором, который оказал огромное влияние на всю казахскую литературу.

«Многие его произведения затрагивают вопросы образования, призывают молодежь к развитию своей страны, к движению вперед. Несомненно, Абай стал мостом между русской, европейской и казахской культурами. Всем известны его переводы, через которые он пытался показать и рассказать о том, чем жила Европа и Россия, какие у них были волнения и ожидания от будущего», – подчеркнул собеседник информагентства.

Слова генерального консула нашли живой отклик у присутствующих. Представители институтов поделились новыми, глубокими исследованиями творчества Абая, раскрывая его многогранность как педагога, композитора и основоположника новой национальной литературы Казахстана. В стенах библиотеки уже были представлены книги, посвященные поэту, а сегодня коллекция пополнилась новыми ценными изданиями, которые лично передал в дар библиотеке Ерлан Искаков.

В свою очередь, замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин поблагодарил генконсула Казахстана в Казани за совместные культурные проекты.

«Благодаря усилиям Ерлана Узановича наши культурные проекты с Консульством Казахстана стали более многочисленными, интересными и увлекательными. Его деятельность открывает нашей молодежи возможность прикоснуться к творчеству великих людей, чье наследие является общим достоянием для всех нас», – заметил Дамир Натфуллин.

Открытие этой коллекции – не просто пополнение книжного фонда. Это шаг к укреплению культурных связей между Казахстаном и Татарстаном, возможность для жителей республики глубже познакомиться с великим мыслителем, чьи идеи и творчество актуальны и сегодня, напоминая о важности образования, саморазвития и стремления к прогрессу.

Айнара Эминова